L'arbitrage sujet interdit, De Zerbi enrage ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Après les 15 matchs de suspension pris par Pablo Longoria, suite aux accusations proférées contre l'arbitre d'AJA-OM, Roberto De Zerbi enrage. Mais l'entraîneur marseillais refuse désormais de parler de ce sujet et ses joueurs ont été prévenus qu'ils devaient en faire de même.

A deux jours de la réception du FC Nantes au Vélodrome, un match qui sera arbitré par Stéphanie Frappart, Roberto De Zerbi était en conférence de presse. Forcément, compte tenu de l'actualité de la semaine, et du séisme provoqué par les accusations de corruption lancées, puis retirées, par le président de l'Olympique de Marseille, le technicien phocéen n'a pas échappé à une question sur ce thème. Sans aller aussi loin que Pablo Longoria, ce qui est clairement une bonne idée compte tenu des 15 matchs de suspension pris par ce dernier, Roberto De Zerbi a vidé son sac. Mais, il a également tenu à faire savoir que dorénavant, il était inutile de parler de l'arbitrage avec lui, comme avec ses joueurs. Accusé de trop souvent chouiner contre les arbitres, l'entraîneur marseillais estime que l'OM doit éviter ce thème.

L'OM et les arbitres, silence radio

Passablement agacé, car il pense toujours que l'Olympique de Marseille a été pénalisé cette saison par les arbitres, Roberto De Zerbi a mis une dernière couche, même s'il regrette que l'arbitre d'AJA-OM et sa famille aient été la cible de menaces de mort et autres attaques. « Tout ce que j'ai dit après le match à Auxerre, je le confirme. Je crois en la bonne foi des arbitres. Mais selon moi, l'arbitrage n'a pas été serein, il y a eu des erreurs éclatantes. On n'a pas perdu à cause de lui, mais son rôle a été déterminant (sic) (...) Je dis toujours ce que je pense, avec respect. S'il faut dire les choses en étant soumis, ça ne m'appartient pas. Je ne parlerai plus des arbitres jusqu'à la fin de mon passage ici. Je crois en la bonne foi des arbitres, mais ils nous ont pénalisés à plusieurs reprises (...) J’en ai parlé avec mes joueurs cette semaine et je leur ai dit de ne plus parler de l'arbitrage et de ne plus faire le geste du VAR, de penser au match pendant 90 minutes », a prévenu Roberto De Zerbi, qui a ensuite évoqué notamment Donald Trump et la guerre en Ukraine pour expliquer sa position.

Marseille ne pense plus qu'au classement

Un silenzio stampa à la sauce marseillaise que s'impose l'entraîneur italien de l'Olympique de Marseille jusqu'au soir de la dernière journée de Ligue 1. Il est vrai que l'OM est dauphin du PSG au classement de la Ligue 1, et que le club phocéen doit impérativement se focaliser sur cela, la qualification pour la prochaine Ligue des champions étant financièrement impérative.