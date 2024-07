Greenwood chipé à l’OM, coup de chaud sur le gong

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Tout est en place pour la signature de Mason Greenwood à l’OM puisque l’Anglais est attendu à Marseille ce mercredi. Mais le transfert aurait pu capoter en raison d’une offre de dernière minute de l’Atlético de Madrid.

Coup de chaud à l’Olympique de Marseille dans le dossier Mason Greenwood, mais plus de peur que de mal. L’attaquant anglais de 22 ans va bien s’engager en faveur du club phocéen, après un long feuilleton et une intervention politique de la part de Benoit Payan la semaine dernière. Le maire de Marseille n’est pas le seul qui aurait pu faire capoter l’opération puisque Mason Greenwood a fait l’objet au cours des dernières heures d’une offre… de l’Atlético de Madrid. En effet, le Corriere dello Sport nous apprend que les Colchoneros ont dégainé une offre sortie de nulle part pour s’attacher les services de l’attaquant de Manchester United.

L'Atlético a essayé de chiper Greenwood à l'OM

Une proposition de nature à faire réfléchir le joueur, l’Atlético disputant la Ligue des Champions et cherchant à se renforcer après les départs de Memphis Depay et d’Alvaro Morata. Heureusement pour l’OM, la décision de Mason Greenwood était déjà prise et après avoir donné son feu vert à l’état-major marseillais, l’ailier droit anglais n’a pas changé d’avis. Un énorme soulagement pour Pablo Longoria ainsi que pour Roberto De Zerbi, lequel s’est personnellement investi dans ce dossier en téléphonant de manière régulière au joueur afin de le convaincre de signer à Marseille.

OM : Mason Greenwood s'envole pour Marseille https://t.co/QFOKLBuuYy — Foot01.com (@Foot01_com) July 17, 2024

Des efforts qui ont porté leurs fruits puisque Mason Greenwood est attendu ce mercredi soir à Marseille, comme cela a été confirmé par Foot Mercato puis Fabrizio Romano. Un jet privé a été réservé par l’OM pour permettre au joueur de gagner la Canebière ce jour. Viendra ensuite le temps des tests médicaux puis de la signature pour Greenwood, qui va s’engager cinq ans en faveur du club phocéen. Pour rappel, un accord a été trouvé la semaine dernière entre l’OM et Manchester United pour un transfert estimé à 30 millions d’euros plus 50% à la revente aux Red Devils. Un montant démenti par l’état-major marseillais, qui a soufflé à La Provence mardi que le transfert ne dépassait pas les 25 millions d’euros hors bonus. Quoi qu’il en soit, Mason Greenwood sera bel et bien un joueur de l’OM la saison prochaine.