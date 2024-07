Greenwood à l'OM, Manchester United prend une première décision

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM fait partie des équipes intéressées par le profil de Mason Greenwood. L'Anglais ne devrait pas être conservé par Manchester United, qui demande néanmoins un prix élevé pour le lâcher.

A Marseille, le marché des transferts va s'accélérer dans les prochains jours. L'objectif de Roberto De Zerbi est de boucler les recrues le plus vite possible, afin d'avoir la majeure partie de son groupe prête pour le début de la nouvelle saison de Ligue 1. L'entraineur italien ne manque pas d'ambition pour sa nouvelle écurie. Parmi les joueurs que l'ancien de Sassuolo veut : Mason Greenwood. L'Anglais s'est relancé la saison passée à Getafe après des déboires judiciaires. Mais il appartient toujours à Manchester United, qui réclame entre 30 et 40 millions d'euros pour le laisser partir. Un prix très élevé qui ne fait apparemment pas peur à l'OM... mais aussi à la Lazio, qui aurait d'ailleurs la préférence du joueur britannique.

MU refuse le retour de Greenwood

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mason Greenwood (@masongreenwood)

Selon les informations de The Athletic, Mason Greenwood bénéficiera très certainement d'un congé supplémentaire, alors que Manchester United travaille fort sur sa vente. L'objectif est de ne pas, si possible, le faire revenir avec le groupe. L'OM et la Lazio auront donc un temps supplémentaire pour trouver la bonne formule et convaincre les Red Devils de céder leur joueur. A 22 ans, Greenwood veut avant tout du temps de jeu pour revenir à son meilleur niveau et redorer un blason bien entaché par son comportement (accusation de violences envers sa compagne). Le média rajoute également que Jadon Sancho devrait lui revenir après son prêt plus que réussi au Borussia Dortmund la saison passée. Il lui faudra néanmoins régler ses problèmes avec Erik Ten Hag, récemment prolongé par la direction mancunienne malgré des résultats plus que décevants depuis son arrivée en Angleterre.