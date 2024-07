Mason Greenwood à l’OM, l’offre démente de Longoria

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Devancé dans le dossier Mason Greenwood, l'OM a décidé de réagir brutalement en augmentant son offre pour un transfert. Pablo Longoria est bouillant.

Pablo Longoria rêve de voir Mason Greenwood sous le maillot de l’OM la saison prochaine, et il est en train de réaliser un énorme forcing pour cela. Le joueur est séduit par le projet marseillais, lui qui veut rejoindre une formation plus ambitieuse que Getafe, où il a été prêté la saison passée. L’attaquant anglais appartient toujours à Manchester United, qui va tout faire pour le vendre cet été. Mais en dépit des déboires du joueur par le passé et de son impossibilité à continuer chez les Red Devils, le club anglais a bien l’intention d’en tirer le meilleur prix. Et devant le succès de Greenwood au mercato, l’idée d’une très belle vente a germé. Quand l’OM était sur les rangs, une offre à 15 millions d’euros était dans l’air.

Mais avec un discours très offensif et une première proposition, la Lazio Rome aurait atteint le cap des 20 millions d’euros pour faire venir l’ancien espoir des Three Lions. Coup de théâtre toutefois au coeur de ce week-end, avec l’annonce par le site spécialisé Transfer News que Pablo Longoria a brutalement réagi dans ce dossier. Avec l’accord de Roberto De Zerbi, le président de l’OM a lâché une offre dont le montant n’a pas été révélé, mais qui est supérieure à celle de la Lazio Rome. Soit donc au-dessus de 20 millions d’euros. Suffisant pour faire pencher la balance ?

Manchester United très gourmand pour Greenwood

Rien n’est certain, car Manchester United commence à se montrer très gourmand, et n’avait pas hésité à confier au club italien qu’il attendait au minimum 30 millions d’euros pour Greenwood. Un jeu de surenchère qui risque d’atteindre ses limites, surtout qu’avec l’approche de la reprise de l’entrainement, Manchester United n’a pas trop envie d’être embarrassé par la présence de son ailier dans son effectif. En tout cas, la tendance s’inverse de nouveau, comme le confirme le compte X La Minute OM que les discussions avancent dans le bon sens, et donc que le forcing marseillais peut encore porter ce fruit.