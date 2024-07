Greenwood à l'OM, l'enveloppe de Frank McCourt dévoilée

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Après plusieurs jours de réflexion personnelle, Mason Greenwood a accepté de rejoindre l'OM. Le club phocéen a mis les moyens pour convaincre Manchester United de lui céder le joueur. Cependant, l'OM n'aura pas à mettre 30 millions d'euros de suite.

Même sans coupe d'Europe à jouer, on peut rester ambitieux au mercato. L'OM est en train de le prouver avec un début de mercato estival très prometteur. Après Lilian Brassier et Ismael Koné, le club marseillais mise sur un nom bien connu en Europe : Mason Greenwood. La pépite déchue de Manchester United demeure très cotée sur le marché surtout après sa superbe saison à Getafe. De quoi pousser les Red Devils à demander au moins 30 millions d'euros pour Greenwood. Séduit par le joueur, l'OM a finalement évité de donner autant d'argent pour le moment alors que Frank McCourt semble avoir donné de quoi faire à Pablo Longoria pour cet été.

L'OM donnera moins de 25 ME pour Greenwood

En effet, selon les informations du journal La Provence, le transfert de l'Anglais à l'OM coûtera moins cher que cela. Les Phocéens vont conclure l'opération pour moins de 25 millions d'euros finalement. Un prix provisoire puisque l'OM a inclus plusieurs bonus dans la transaction. On ne connaît pas encore le montant exact et les conditions de ces bonus mais cela va faire grimper la facture dans un futur proche. En plus, l'OM a accepté de reverser 50% de la somme d'une éventuelle revente de Greenwood à Manchester United.

Des sacrifices dérisoires au vu du potentiel de Mason Greenwood, lequel n'est âgé que de 22 ans. Pour rappel, en 2020, la valeur du jeune ailier anglais était estimée à 50 millions d'euros par Transfermarkt. A cette époque, Greenwood (18 ans) avait déjà fait ses débuts en Equipe d'Angleterre et il était la promesse numéro 1 de Manchester United devant Marcus Rashford notamment.