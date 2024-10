Gravement accusé par l’OM, il contre attaque

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Blessé avec les Espoirs durant le rassemblement du mois de septembre, Quentin Merlin n’a participé aux quatre derniers matchs de l’OM. Le nouveau sélectionneur des Bleuets a donné sa version des faits.

C’était la mauvaise surprise pour Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, ainsi que tous les supporters du club phocéen. Lors de la dernière trêve internationale de septembre, Quentin Merlin était revenu des deux matchs de l’équipe tricolore blessé. Le 6 septembre, il avait participé au match contre la Slovénie et s’était blessé à la cuisse, mais avait disputé la deuxième rencontre quelques jours plus tard contre la Bosnie-Herzégovine puisqu’une simple béquille était évoquée pour l’ancien nantais. Finalement, à son retour sur la Canebière, sa blessure était plus grave que prévue, ce qui n’a pas plu à l’OM, qui n’a pas pu compter sur son latéral gauche sur les quatre dernières rencontres de championnat. Invité de Génération After sur RMC, le sélectionneur Gérald Baticle s’est exprimé à propos de l’incident Quentin Merlin.

Baticle se défend après la blessure de Merlin en Espoirs

❗️Le sélectionneur des bleuets, Gérald Baticle confirme que Quentin Merlin était à 100% lorsqu'il l'a appelé :



"Il y a eu un problème de coup à un moment donné mais on n’a pas décelé de blessure qu’on aurait pu soigner."



Après un mois, Merlin est toujours blessé.



L’ancien entraîneur d’Angers estime que Merlin était en mesure de jouer et qu’il était même au maximum de ses capacités physiques : «Quentin Merlin a joué le premier match et a fini avec un bandage au-dessus du genou après avoir pris un double coup sur le bas du quadriceps. Il a eu des soins le lendemain, une reprise très légère le surlendemain, et la veille de match contre la Bosnie il a fait une séance totale. On a échangé avec le docteur et avec lui. Il était à 100% de ses moyens et il a donc joué. Il est sorti en fin de match non pas à cause d’un problème mais parce qu’on menait 2-0. Il a fait un beau rassemblement. Il y a eu un problème de coup à un moment donné mais on n’a pas décelé de blessure qu’on aurait pu soigner. L’intégrité des joueurs est toujours la priorité, on aime les récupérer et les rendre en forme. Le voir sur le côté est handicapant pour Marseille et pour nous», a développé le successeur de Thierry Henry. L’OM et les Espoirs attendent désormais avec impatience le retour du joueur de 22 ans.