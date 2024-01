Giovanni Reyna file à l'anglaise, l'OM peut l'oublier

Ciblé par l’OM pour renforcer son secteur offensif depuis une semaine, Giovanni Reyna va quitter le Borussia Dortmund pour rejoindre Nottingham Forrest et ne débarquera donc pas à Marseille.

En manque de temps de jeu au Borussia Dortmund depuis le début de la saison, Giovanni Reyna a suscité un réel intérêt de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato hivernal. A l’affût en cas de bonne opportunité pour recruter un milieu offensif, le club phocéen avait trouvé un accord de principe avec le BVB pour le prêt de l’international américain. Les négociations avec le joueur étaient toutefois plus délicates car Giovanni Reyna avait plusieurs courtisans, dont Nottingham Forrest en Premier League.

🚨🌳 Gio Reyna to Nottingham Forest, here we go! Agreement sealed with Borussia Dortmund on loan deal.#NFFC to cover Reyna’s salary until June.



Nuno was pushing to sign him and deal now in place also with his agent Jorge Mendes.



Medical tests also booked. 🇺🇸 pic.twitter.com/PPnMgvX3Hf