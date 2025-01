Gimenez à l'OM, Longoria se fait secouer

Dans : OM.

L'OM fait le forcing pour vendre rapidement Wahi et faire signer Santiago Gimenez qui vient de faire voler en éclats le Bayern Munich. Son prix monte, mais le Mexicain ouvre la porte.

Déchainé avec le Feyenoord Rotterdam ce mardi soir contre le Bayern Munich, avec à la clé une victoire 3-0 et deux buts marqués, Santiago Gimenez a bien voulu évoquer sa situation personnelle. Le goleador mexicain se sait désiré au mercato, et à 10 jours de la fin de celui-ci, son avenir interpelle. Le Milan AC le suit depuis longtemps, mais l’OM l’a mis dans ses petits papiers, à condition de vendre bien et rapidement Elye Wahi, ce qui n’est pas encore bouclé. Il ne faut toutefois pas perdre de temps concernant Gimenez, pour qui la suite de sa carrière pourrait bien se jouer dans les prochains jours.

Gimenez interrogé sur ses adieux

Après son exploit face au Bayern Munich, le Mexicain a bien fait comprendre qu’il pouvait très bien vider son casier prochainement si les rumeurs se concrétisaient. Très croyant, il a remis son avenir dans les mains de Dieu. « Possible dernier match avec Feyenoord ? Nous verrons ce qui se passe, ce sont des semaines cruciales, je laisse tout entre les mains de Dieu. J'aime Feyenoord et j'aime ces fans, qui m'ont tant donné dès le premier jour et je leur donnerai beaucoup de buts », a livré Gimenez, qui a frappé le blason du Feyenoord après son premier but face au Bayern, insistant sur le fait qu’il était bien à Rotterdam.

🤩🇲🇽 THE WHOLE STADIUM CHANTING ‘SANTIAGO GIMENEZ’ AFTER HIS BRACE VS BAYERN IN THE CHAMPIONS LEAGUE!



THIS IS AMAZING. 🇳🇱🔊🔥 pic.twitter.com/VmBcpwS2k0 — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) January 22, 2025

Tout en ouvrant la porte à des clubs plus huppés qui voudraient l’acheter. C’est clairement le cas de l’OM, même si le prix pourrait finir par dégoûter Pablo Longoria. Le président marseillais aime miser gros sur des cibles de choix et avec encore une belle marge de progression, mais il va peut-être avoir du mal à suivre car Sky Sports annonce que le Milan AC est plus chaud que jamais, et pourrait même dépasser les 30 millions d’euros dans son offre prévue pour les prochains jours. La pression monte, et le prix également pour cette cible de l’OM qui impressionne l’Europe. Ce ne serait pas la première fois que Longoria frappe très fort avec une recrue de premier choix à prix d’or, mais il ne va clairement pas falloir perdre de temps pour boucler cette opération. Et cela dépend notamment de la finalisation du départ d’Elye Wahi pour Francfort.