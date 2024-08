Gigot refuse de quitter l’OM, il a une bonne raison

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM est prévenu, Samuel Gigot ne prendra pas la première offre qui se présente malgré sa mise à l'écart du groupe professionnel.

Au mois de juillet, puis au mois d’août, Samuel Gigot vient de refuser deux portes de sortie alors que l’OM ne compte plus sur lui, lui a fait savoir et l’a même mis à l’écart de la préparation. Mais le défenseur central, qui était considéré comme un titulaire la saison dernière même s’il n’a pas convaincu le nouvel entraineur Roberto De Zerbi, ne partira pas n’importe où. L’OM avait encore récemment accepté l’offre du PAOK Salonique pour l’ancien défenseur du Spartak Moscou, mais avant de formaliser cette proposition par écrit, le club grec souhaitait s’assurer que Samuel Gigot était bien partant. La claque est tombée et le joueur marseillais a refusé toute idée de jouer au PAOK cette saison.

Gigot attend une très belle offre

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

De quoi rendre fou un Pablo Longoria qui a mis le joueur de côté pour le forcer à accepter des offres, mais cela ne semble pas faire accélérer les choses. Journaliste pour L’Equipe, Mathieu Grégoire a donné des précisions sur ce dossier qui a le don de tendre les supporters de l’OM. Pour le reporter spécialisé sur le club marseillais, Samuel Gigot va bien finir par faire ses valises, mais il attend tout simplement l’offre qui fera mouche, alors qu’il apprécie la vie dans le sud de la France, où il a ses proches et des projets personnels également. « Il va partir, mais je pense qu’il attend vraiment un truc kiffant ou un dernier beau contrat. Il n’a jamais prévu, dès son arrivée en 2022, de finir sa carrière à l’OM, il a juste réalisé son rêve », a livré Mathieu Grégoire à propos du défenseur central de 30 ans, qui peut en effet espérer un dernier gros contrat pour son futur club.

Seule nouvelle rassurante pour l’OM, Samuel Gigot n’a visiblement pas prévu de rester toute la saison dans le loft et aller au bout de son contrat sans jouer. Ce qui laisse en effet envisager un départ dans l’emballement de la fin du mercato.