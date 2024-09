Gignac fait marcher la OM Connexion au Mexique

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Lucas Ocampos a récemment décidé de filer au Mexique pour continuer sa carrière. L'Argentin a signé du côté du CF Monterrey.

Tout va très vite dans le monde du football et certains peuvent s'en apercevoir. Lucas Ocampos a connu une période faste sous les couleurs du FC Séville, qui l'a recruté après un passage mitigé à l'OM. A 30 ans, Ocampos a décidé de relever un nouveau challenge en Amérique puisqu'il a rejoint cet été le club du CF Monterrey. Son objectif est d'apporter toute son expérience à un club qui se veut de plus en plus ambitieux au Mexique. Son choix de carrière est néanmoins sujet à débats chez certains fans et observateurs du monde du football. Mais s'il a rejoint le Mexique, ce n'est pas pour n'importe quelles raisons. Et André-Pierre Gignac est concerné.

Lucas Ocampos remercie Gignac

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rayados (@rayados)

En marge de sa présentation en tant que nouveau joueur de Monterrey, Ocampos a en effet dévoilé que le fait que son ami Gignac évolue au Mexique avait joué un grand rôle dans son choix : « Dédé est un de mes grands amis, c'est l'une des personnes qui m'a le plus aidé quand je suis arrivé à l'Olympique de Marseille car il parlait espagnol et à cette époque je n'étais pas à l'aise avec le français. J'ai une excellente relation avec lui, nous parlons sporadiquement, une fois quand il est allé à Marseille, il m'a raconté comment était la ville, le club et combien il était heureux avec sa famille. Il m'a proposé de m'aider à connaître la ville, cela montre à quel point il est une personne formidable. En dehors du terrain, nous continuerons à être amis, mais sur le terrain, les choses changent, au final chacun représente un écusson différent ». André-Pierre Gignac représente en effet les couleurs des Tigres, autre club de Monterrey. Les retrouvailles entre les deux hommes seront assurément un moment fort de la saison en Liga MX.