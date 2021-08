OM : Ocampos, un incroyable bonus pour Longoria !

Dans : OM.

Par Baptiste Mulatier

L’OM pourrait bien bénéficier d'un coup de pouce financier inattendu dans les prochains jours. Liverpool négocie avec Séville pour recruter Lucas Ocampos. Et l’ancienne direction olympienne avait pris le soin d’inclure un joli pourcentage à la revente.

L’Olympique de Marseille est en passe d’officialiser sa dixième recrue du marché des transferts estival avec Amine Harit. Le Marocain devrait signer incessamment sous peu. Le travail réalisé par Pablo Longoria cet été est déjà honorable. Mais le jeune président espagnol ne compte pas forcément s’arrêter là. « J'analyserai toutes les opportunités de marché dans les prochaines heures. Le marché ferme le 31 à 23h59 », a confié le dirigeant olympien à L’Equipe en marge du tirage au sort de l’Europa League. L’OM aurait pu recruter Andy Delort mais les 10 ME demandés par Montpellier étaient de trop. S’il veut réaliser encore un ou deux coups sur le marché dans les ultimes instants du mercato, Pablo Longoria doit pouvoir capitaliser sur un départ, comme celui de Duje Caleta-Car. Mais ce n’est pas tout. Un ancien de la maison pourrait rapporter gros : Lucas Ocampos.

20% à la revente pour Ocampos !

The Guardian révèle en effet que Liverpool s’intéresse de très près à Lucas Ocampos. Des négociations ont même été entamées entre les Reds et Monchi, le directeur sportif de Séville, mais aussi avec le joueur. L’Argentin, auteur d’une première saison remarquable avec le club andalou, puis d’une deuxième année correcte, dispose d’une très belle cote en Europe. La preuve en est avec l’intérêt de Liverpool, qui a perdu Xherdan Shaqiri, transféré à Lyon, et qui n’a recruté que Ibrahima Konaté. Ce possible transfert pourrait bien être l’aide inattendue du mercato pour Pablo Longoria. Lors de son départ à l’été 2019, l’OM avait inclus une clause : 15 ou 20% à la revente lui reviennent, soit 10 ME s'il est vendu 50 ME comme évoqué. L’AS Monaco avait lui récupéré 30% lorsque Ocampos avait quitté l’OM pour 15 ME en direction de Séville. Lucas Ocampos avait déjà laissé un bon souvenir aux supporters marseillais, grâce à sa combativité et sa hargne. Il pourrait encore faire, inconsciemment, le bonheur des supporters marseillais. Et par la même occasion de ses dirigeants.