Gerson quitte l’OM, les vrais chiffres tombent

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a officialisé ce mardi après-midi le transfert de Gerson vers Flamengo, lequel s’est concrétisé après d’interminables négociations.

Gerson n’y croyait plus, son transfert de l’Olympique de Marseille à Flamengo s’est finalement concrétisé. Parti au Brésil avant la Coupe du monde, l’international auriverde avait été prié de revenir à Marseille, faute d’accord entre l’OM et Flamengo. Pour autant, Gerson ne figurait pas dans le groupe de joueurs retenus par Igor Tudor pour disputer les matchs contre Toulouse et Montpellier. Ce transfert à Flamengo est donc un soulagement pour tout le monde, y compris pour Pablo Longoria, qui va enfin pouvoir avancer dans ce mercato hivernal avec la possibilité de recruter un remplaçant à Gerson et un joueur pour compenser la sérieuse blessure d’Amine Harit, forfait pour le reste de la saison. Le média brésilien Globo Esporte a d’ailleurs dévoilé les chiffres de la transaction entre l’OM et Flamengo.

Gerson à Flamengo, un transfert total à 16 ME

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gerson Santos (@gersonsantoss)

Tandis qu’un transfert avoisinant les 20 millions d’euros était évoqué, le transfert de Gerson de Marseille à Flamengo est bien plus complexe que cela. A en croire le média brésilien, le club rouge et noir a renoncé à 6,5 millions d’euros que l’OM lui devait encore pour le transfert de Gerson à l’été 2021. A cette somme, il faut ajouter 8,5 millions d’euros plus 1 million d’euros de bonus facilement atteignables que Flamengo va verser à l’Olympique de Marseille. Au total, c’est donc un deal à 16 millions d’euros que Pablo Longoria a réussi à négocier même si de manière concrète, le club phocéen ne récupèrera qu’une dizaine de millions d’euros. De quoi tout de même réinvestir de manière intelligente pour Pablo Longoria, qui va maintenant devoir définir sa priorité au mercato entre un milieu offensif et un attaquant. Dans l’idéal, le président de l’OM aimerait renforcer ces deux postes afin de compenser les départs de Luis Suarez et de Gerson. Reste maintenant à voir si le président olympien atteindra ses objectifs en ce mois de janvier.