Gerson plus fort que Neymar et Paqueta, l'OM s'enflamme !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dimitri Payet n’est plus le seul joueur indispensable à l’OM, où Gerson a pris une dimension incroyable lors de la seconde partie de saison.

En difficulté au début du championnat, Gerson a vécu une période d’adaptation logique après son transfert en provenance du Brésil. Acheté pour 20 millions d’euros par Pablo Longoria lors du mercato estival, Gerson est aujourd’hui un pion essentiel du dispositif de Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille. Remplaçant à Reims dimanche soir, l’international brésilien est entré à la mi-temps en compagnie de Dimitri Payet. Les entrées de Payet et de Gerson ont changé la physionomie du match pour Marseille, qui a arraché la victoire dans les dix dernières minutes grâce à l’ancien milieu de terrain de Flamengo, auteur d’un but splendide plein de classe et de technique. Personne n’aurait pensé le dire il y a encore quelques semaines mais Gerson est purement et simplement devenu indispensable à l’OM comme le décrit L’Equipe dans son édition du jour.

Gerson-dépendance à l'OM ?

🇧🇷 Orgulho representar este grande clube. Mais um grande passo dado



🇫🇷 Fier de représenter ce grand club. Un autre grand pas a été franchi



🙅🏾‍♂️ @UOLEsporte pic.twitter.com/cqrzrzCBbW — Gerson Santos (@GersonSantos08) April 24, 2022

« Après une première partie de saison très décevante où il semblait chercher son poste, ses repères et du rythme, le milieu est devenu un joueur essentiel de son équipe. Son influence grandissante dans le jeu comme dans les statistiques le prouvent. Le choix du technicien argentin de se passer de Payet et de Gerson était risqué et cela s’est confirmé tant le jeu de l’OM a ronronné pendant 45 minutes. L’entrée combinée des deux joueurs n’a pas tout changé d’un coup mais les Marseillais ont soudain mieux maîtrisé le ballon et la menace s’est précisée (…) Gerson a offert trois points précieux à son équipe dans la lutte pour le podium. Le héros de la rencontre, c’était bien lui » a écrit L’Equipe, délivrant à Gerson la meilleure note du match avec un 7/10 totalement mérité au vu de la superbe entrée du Brésilien à la mi-temps. Sur les réseaux sociaux, les supporters de l’Olympique de Marseille ne s’y trompent pas non plus. Désormais, le talent et l’importance de Gerson ne souffrent plus d’aucun débat.

𝐔𝐧𝐞 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐝𝐮 𝐜𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞̀𝐫𝐞 💪



Dans un match très fermé, nos Olympiens sont parvenus à faire sauter le verrou rémois par l'intermédiaire de @GersonSantos08 🇧🇷



Le résumé du match 👉 https://t.co/xMnJIZsbUT pic.twitter.com/OlwjuuWAVf — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 24, 2022

« Gerson est vraiment au-dessus, il a changé la rencontre. Métronome du jeu de l’OM. Il sait accélérer et temporiser ! Succès précieux à Reims », « Qui se souvient quand on se foutait de la gueule des brésiliens qui pleuraient pour le départ de Gerson? Mdr il part demain je lâche mes plus grands tweets de fragile », « Gerson aura eu besoin d'un petit temps d'adaptation, mais depuis plusieurs semaines/mois il performe de la meilleure des manières pour l'OM ! », « Le meilleur joueur brésilien évoluant en France joue à l’OM. Merci » ou encore « Si aujourd’hui on a tous « envie de présenter Gerson à nos parents », faut pas oublier. Quand il avait des débuts difficiles c’était « pourquoi Sampaoli a insisté de fou avec lui ? » et là c’est « Longoria ne s’est pas trompé » … faut être cohérent merci Sampa avant tout » et « Gerson on ne l’a pas payé assez cher » peut-on lire sur Twitter, où les supporters marseillais sont désormais admiratifs de Gerson, lequel a mis son temps pour mettre tout le monde d’accord. Mais cela est maintenant chose faite.