Gerson, la rumeur qui effraie l’OM démentie

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Les rumeurs d’un possible départ de Gerson d’ici la fin du mercato agitent les supporters de l’OM ces derniers jours.

Sur un nuage avec la signature d’Alexis Sanchez, les supporters de l’Olympique de Marseille craignent d’être brutalement ramenés sur terre avec un potentiel départ de Gerson. L’international brésilien, auteur d’une excellente saison en 2021-2022, est logiquement convoité lors de ce mercato estival. Mardi soir, certains comptes influents sur les réseaux sociaux ont fait savoir que l’international brésilien avait tapé dans l’œil de plusieurs clubs de Série A dont l’AC Milan. Des négociations auraient même débuté entre Gerson et certaines écuries italiennes, sans que l’on en sache plus pour le moment. Des informations rapidement démenties par le média Sport Med TV, très crédible sur les informations au sujet de Gerson depuis la signature de l’international auriverde à l’OM il y a un an.

Gerson ne négocie pas un départ de l'OM

Précisons q l’OM ne veut pas vendre Gerson ni aucun joueur « important » surtout en fin de Mercato. On connaît la liste d joueurs dont l’OM veut se séparer. Mais on a juste émis l’hypothèse où 1 belle offre arrivait pour un top joueur, si l’OM n’était pas parvenu à vendre avant.. — Florent Germain (@flogermain) August 9, 2022

Le média affirme qu’il n’y a « aucune négociation » entre l’OM, Gerson et des clubs italiens « à cette heure ». Autrement dit, les supporters phocéens peuvent dormir sur leurs deux oreilles et apprécier à sa juste valeur la signature d’Alexis Sanchez car pour le moment, il n’y a aucune raison de penser que Gerson va faire ses valises. Titulaire lors de la première journée de Ligue 1 contre Reims au Vélodrome, le Brésilien a tout pour devenir un homme de base d’Igor Tudor, qui l’a positionné au côté de Cengiz Ünder dans un rôle de meneur de jeu, en soutien d’Arek Milik, face au club champenois. A l’instar de Payet ou encore du Turc, Gerson sera toutefois confronté à une concurrence démentielle à Marseille cette saison. Et ce n’est pas la signature d’Alexis Sanchez qui va changer la donne puisque le Chilien va offrir une solution de plus à Igor Tudor dans le secteur offensif.