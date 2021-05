Gerson, Flamengo ouvre la porte à l'OM !

Dans : OM.

Les dirigeants du club de Flamengo ont fait savoir qu'ils étaient prêts à rapidement négocier le transfert de Gerson, le milieu de terrain convoité par l'Olympique de Marseille.

Jorge Sampaoli ayant conseillé à Pablo Longoria de s’activer pour essayer de faire signer Gerson à l’Olympique de Marseille, le successeur de Jacques-Henri Eyraud s’est mis au travail. Et du côté de Flamengo, on ne nie pas que les choses bougent concernant le milieu de terrain de 23 ans. Le club brésilien le dit cependant assez clairement, le club qui voudra recruter Gerson devra s’en donner les moyens financiers. Parti en 2016 de Fluminense pour rejoindre l’AS Rome moyennant 18,6ME, le natif de Rio était rentré au Brésil et plus précisément à Flamengo 3 ans plus tard pour 11,8ME. Mais désormais, le club en réclame plus du double pour le céder, une première proposition de l’OM à hauteur de 25ME plus des bonus ayant été rejetée.

S’exprimant au micro de Renan Moura, journaliste pour Nova Radio Globo, Marco Braz, vice-président de Flamengo n’a pas caché que des réunions allaient se dérouler dans les prochaines jours afin de décider rapidement de l’avenir de Gerson à Marseille ou ailleurs. Car c’est une évidence, le milieu de terrain sera « mis aux enchères » si le principe de son départ est validé. « On va se voir en ce début de semaine pour parler de tout cela. Ils savent ce qu'est Flamengo, ils savent que recruter un joueur de Flamengo est difficile. Même Gerson fut difficile à recruter pour nous, ce ne fut pas facile. Il a fait beaucoup d'efforts pour venir ici, son père a beaucoup aidé, et il a réussi de belles choses sous notre maillot. Rien que par correction, nous devons parler avec d'autres clubs, en Europe ou dans le monde entier. On écoute tout le monde. C'est le marché. C'est notre devoir de discuter avec les gens, ça fait partie de notre travail », a reconnu le dirigeant de Flamengo. De quoi forcément mettre la puce à l’oreille de Pablo Longoria, mais également aux autres clubs tentés par la signature de Gerson.