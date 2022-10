Gerson fait une Cristiano Ronaldo, ça chauffe à l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En début de semaine, le père de Gerson a lâché une bombe en annonçant la volonté de son fils de quitter l’OM dès le mercato hivernal.

Remplaçant depuis le début de la saison, Gerson était encore sur le banc à l’occasion du match de Ligue des Champions entre Francfort et l’Olympique de Marseille. Malgré les difficultés rencontrées par le club phocéen, Gerson n’est pas entré en jeu, à l’instar par exemple de Dimitri Payet. Mais tandis que l’international français est resté professionnel jusqu’au bout en s’entrainant toute la seconde période, Gerson a craqué en contrastant qu’Igor Tudor ne faisait pas appel à lui. En effet, dans les derniers instants de la partie, alors que le coach de l’OM ne l’avait toujours pas rappelé pour entrer en jeu, l’international brésilien a jeté l’éponge et a refusé de finir son échauffement, constate RMC. Une attitude à la Cristiano Ronaldo, qui avait lui décidé de quitter le stade face à Tottenham en voyant qu'il n'allait pas rentrer, qui risque de ne pas passer auprès de l’état-major de l’OM et qui ne va pas arranger la situation entre Gerson et le club olympien.

Gerson, un incident pendant Francfort-OM ?

Taulier de Jorge Sampaoli la saison dernière, Gerson avait réalisé une saison grandiose et a largement contribué à la qualification de l’OM pour la Ligue des Champions. Mais le changement d’entraîneur a fait un mal terrible à l’ancienne star de Flamengo, qui n’est maintenant plus qu’un simple remplaçant aux yeux d’Igor Tudor. Un départ au mercato hivernal est donc envisagé par l’entourage du joueur, furax de voir que la Coupe du monde va certainement filer sous le nez de Gerson en raison de son manque de temps de jeu à Marseille alors qu’il était systématiquement appelé en Seleção la saison dernière. Reste maintenant à voir quel club sera en mesure de combler les attentes de l’OM sur le marché des transferts au mois de janvier. Jorge Sampaoli, qui a rebondi au FC Séville il y a un mois, aimerait l’attirer en Andalousie. Mais un vrai doute existe sur la capacité du club espagnol à investir 20 millions d’euros ou plus sur Gerson…