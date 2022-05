Gerson enlève 5 ME des caisses de l’OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Double buteur contre Strasbourg (4-0) samedi dernier, Gerson a contribué à la qualification directe de l’Olympique de Marseille pour la Ligue des Champions. Mais au passage, le Brésilien a aussi ajouté 5 millions d’euros au montant total de son transfert.

La qualification directe pour la Ligue des Champions n’aura pas que des effets positifs pour l’Olympique de Marseille. Le dauphin du Paris Saint-Germain va profiter de recettes supérieures dans les mois à venir, et pourra utiliser son billet européen comme argument pour convaincre ses cibles au mercato. Mais le point négatif concerne l’opération Gerson. Longtemps débattu cette saison, le montant du transfert du Brésilien va en effet augmenter, prévient Esporte News Mundo.

On parlait d’une somme avoisinant les 20 millions d’euros, mais c’était sans compter divers bonus. Et parmi eux, 5 millions d’euros en plus étaient prévus en cas d’accès à la Ligue des Champions. Autant dire que Flamengo, le précédent club de Gerson, était un fervent supporter de l’Olympique de Marseille contre Strasbourg, match durant lequel le milieu polyvalent s’est offert un doublé samedi dernier, lors de la 38e journée de Ligue 1. Pablo Longoria se serait bien passé de cette dépense supplémentaire. Mais le président du club phocéen ne peut que se réjouir de la deuxième place de son équipe en championnat, mais aussi des performances de sa recrue estivale.

Rappelons que Gerson, attendu au tournant à cause de l’investissement réalisé sur son transfert, a connu des premiers mois difficiles à l’Olympique de Marseille. Le renfort réclamé par l’entraîneur Jorge Sampaoli a mis du temps avant de s’adapter à sa formation et à la Ligue 1. Mais son match contre les Alsaciens symbolise son excellente deuxième partie de saison, lui qui a pourtant été aligné à plusieurs postes. Alors tout compte fait, même avec 5 millions d’euros en plus, Gerson est loin d’être une mauvaise affaire.