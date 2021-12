Gerson détesté comme personne à l'OM ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Recrue phare du mercato estival, Gerson peine à convaincre depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille.

Titulaire en début de saison, l’international brésilien a perdu sa place aux yeux de Jorge Sampaoli. L’entraîneur de l’OM est convaincu par le potentiel de Gerson mais pour le moment, ça coince et l’ancienne star de Flamengo n’arrive pas à donner la pleine mesure de son talent. En plus de cela, son attitude semble parfois un peu nonchalante, ce dont les supporters de l’Olympique de Marseille ont horreur. Et pour preuve, Mourad Aerts a concédé sur Football Club de Marseille qu’il n’avait aucunement envie d’être indulgent avec Gerson, dont le talent ne fait pourtant aucun doute. Cela symbolise à quel point le Brésilien est mal-aimé pour l’instant dans la cité phocéenne.

Les derniers RT de la femme de Gerson… 🧐 pic.twitter.com/LS9W9cvn5A — MercatOM (@mercat_om) November 27, 2021

« J’aimerais que l’on revienne au système de début de saison avec un faux numéro 9. Avec Payet, De la Fuente sur lequel on doit insister, qui a des qualités. A droite Ünder ou même Bamba qui peut faire des appels et donner du mouvement, ça peut m’intéresser. Je peux trouver ça pas mal. Tant qu’à faire, avec le milieu de terrain et une défense presque à 4 où Rongier est latéral droit, on met le tout pour le tout avec Gerson et on lui dit : si tu mets un ballon en retrait, tu sors. Comme quand tu fais un toro et tu donnes des difficultés. Je sais que c’est dégueulasse ce que je fais avec Gerson parce qu’il vient d’arriver, il a des circonstances atténuantes mais il ne donne pas envie de le défendre en plus dans son attitude. C’est compliqué Gerson… J’espère qu’il va faire une très grande carrière à l’OM » a avoué le journaliste, certain des qualités de Gerson mais qui a pour le moment du mal à se prendre d’affection pour le milieu de terrain marseillais.