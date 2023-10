Gennaro Gattuso après la défaite de l'OM ‍: « ‍Un chiffre alarmant ‍»

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Arrivé aux commandes de l'OM en milieu de semaine, Gennaro Gattuso s'offrait un sacré baptême du feu puisque son équipe se déplaçait samedi à Monaco où il n'est jamais facile de s'imposer. L'Olympique de Marseille a livré un match spectaculaire, mais au final s'est incliné (3-2). L'entraîneur italien était évidemment déçu de cette défaite, mais il veut croire en des jours meilleurs pour l'OM, même s'il estime que défensivement les choses vont rapidement devoir évoluer sous peine de souffrir encore, que ce soit en Ligue 1 ou en Europa League.

L'OM doit mieux faire

« Il y a des petits détails sur lesquels on aurait pu mieux faire et qui nous ont condamnés. On a beaucoup raté au plan technique, mais l'équipe a tout donné. On doit s'améliorer, mais l'état d'esprit m'a plu et la façon d'essayer jusqu'au bout de ne pas perdre. Il y a eu aussi un déséquilibre attaque-défense. On s’est tout de même créé des occasions. Défensivement, on doit s'améliorer, on prend trois buts très évitables. Sur le premier but, on n'est pas au marquage, sur le deuxième non plus et sur le troisième, on doit faire mieux. On a pris dix buts en trois matchs, c'est un chiffre alarmant et qu'on doit améliorer. Ce n'est pas facile de corriger ça, ça n'est pas seulement un problème de ligne défensive, c'est un problème collectif. On doit garder la tête haute, arrêter de se faire mal tout seuls. Ce n'est que par le travail qu'on pourra s'en sortir. Je ne sais pas si les trois jours avant Brighton suffiront. On doit défendre ensemble, jouer ensemble, donner moins de possibilités à l'adversaire. Le jeu que je veux jouer n'est pas simple, il faudra du temps. Mais je pense que l'équipe peut faire bien »