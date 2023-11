Gattuso et le Vélodrome, coup de foudre à l'OM

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Gennaro Gattuso n'est pas à l'OM depuis très longtemps mais l'Italien se sent déjà comme chez lui. Si les résultats ne suivent pas encore, l'ancien de l'AC Milan veut tout faire pour remonter la pente.

L'OM vit un début de saison très difficile. Les résultats sont corrects en Ligue Europa mais bien loin des attentes sur la scène nationale. Le départ de Marcelino a causé pas mal de tort aux Phocéens. L'arrivée de son remplaçant, Gennaro Gattuso, n'a pas encore changé la donne. Cependant, les esprits se sont calmés et l'Italien tente de ramener de la sérénité dans le groupe de l'OM. Le travail s'annonce encore long mais Gattuso compte bien s'inscrire le plus longtemps possible dans le projet de Pablo Longoria. Conscient de la chance qu'il a d'entraîner Marseille, le champion du monde profite de chaque moment.

Gattuso n'a jamais vécu ça

Dans des propos rapportés par Le Parisien, un proche de l’effectif a fait quelques confidences sur Gennaro Gattuso et l'OM. Et apparemment, c'est le coup de foudre pour le technicien transalpin : « En discutant avec lui, on sent qu’il est heureux ici. L’OM correspond à son image et il se reconnaît dans le peuple marseillais. On pourrait même parler de coup de foudre : il est tombé amoureux du Vélodrome [...] Il a apporté de la sérénité et plus de clairvoyance sur le plan tactique ». S'il reste du temps à l'OM pour remonter au classement de Ligue 1, attention néanmoins à ne pas prendre trop de retard. La concurrence est féroce pour le podium cette saison. Gennaro Gattuso sait ce qu'il lui reste à faire. Mais il n'est plus très loin de faire ce qu'il faut pour au moins se mettre les fans marseillais dans la poche. Sur la Canebière, ce n'est pas toujours chose facile...