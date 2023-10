Gattuso à l'OM, c'est le choix de Papin

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Gennaro Gattuso a réalisé des débuts timides à l'OM avec un seul succès en trois matchs toutes compétitions confondues. Néanmoins, la personnalité de l'Italien fascine le public marseillais et Jean-Pierre Papin, le conseiller du président Longoria.

Gennaro Gattuso est-il l'homme idéal pour relancer l'OM et lui faire atteindre l'Europe en fin de saison ? Difficile à dire pour l'heure surtout après trois premiers matchs contrastés. Si les Marseillais ont aisément battu Le Havre 3-0, ils n'ont pas réussi à gagner contre Brighton et Monaco. Ils ont à chaque fois mené avant de se faire reprendre voire dépasser comme en Principauté. Cependant, dans le sillage de leur bouillant entraîneur italien, les joueurs marseillais semblent moins amorphes que sous Marcelino. Les supporters de l'OM l'ont bien compris, eux qui ont réservé un bon accueil à Gennaro Gattuso.

Papin voit du Tudor chez Gattuso

Dans la foulée du public marseillais, le premier commentaire public sur Gattuso au club est venu de Jean-Pierre Papin. L'ancien attaquant et entraîneur est le conseiller du président Pablo Longoria à l'OM. Les paroles de cet homme clé du club sont donc difficiles à ignorer. Interrogé en Italie par Tuttomercato dans le cadre du festival du sport de Trente, Papin s'est montré élogieux avec Gennaro Gattuso. Il apprécie le caractère de l'Italien qu'il compare à un autre entraîneur apprécié dernièrement à l'OM, Igor Tudor.

« Je suis actuellement conseiller du président de Marseille et je suis heureux que Gennaro Gattuso soit notre entraîneur. Il a les bonnes valeurs pour notre club. Je dois dire que je me suis vraiment beaucoup amusé avec Igor Tudor, il a mis en valeur Alexis Sanchez qui est comme Giroud, c’est-à-dire un professionnel exemplaire : il arrive deux heures en avance et part deux heures après. J’ai tout de suite dit que Gattuso était le bon choix après Marcelino », a t-il confié. Pour que la comparaison soit la plus pertinente possible, Gattuso doit désormais qualifier l'OM pour la prochaine Ligue des champions et ainsi confirmer qu'il est bien le successeur idéal du Croate sur le plan sportif.