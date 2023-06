Galtier à l'OM, Longoria est fada et c'est un Parisien qui le dit

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM n'a toujours pas trouvé d'entraîneur alors qu'on approche de la fin du mois de juin. La piste menant à Christophe Galtier prend de plus en plus de poids, malgré son passé récent au PSG. Un contexte de rivalité qui rend impossible sa venue pour Jérôme Rothen.

L'OM est toujours au point mort avant son marathon estival avec le mercato mais surtout les matchs de qualification pour la Ligue des champions. Plus grave que les recrues, l'OM n'a toujours pas d'entraîneur pour succéder à Igor Tudor. Les pistes Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca s'étant refermées, les choix sont moins nombreux pour Pablo Longoria. Marcelino tient toujours la corde pour le président marseillais mais ce dernier n'exclut pas de prendre Christophe Galtier. Ecarté officieusement par le PSG, l'ancien entraîneur lillois et niçois ne refuserait pas son club formateur.

Galtier à l'OM, c'est inconscient pour Rothen

Un transfert PSG-OM qui resterait bizarre pour les amoureux de l'Olympique de Marseille. Ils sont peu à avoir pardonné le choix de Galtier de rejoindre leur puissant rival. Pour cette raison, Jérôme Rothen martèle son opposition à cette arrivée. Plus que le technicien, c'est l'homme et son passif qui posent question au consultant RMC. Dans son émission Rothen s'enflamme, il a exhorté Pablo Longoria à bien réfléchir aux conséquences d'un tel choix vis-à-vis de son public.

🗣️💬 "Il pourrait avoir le revers de la médaille de son passage au PSG et je ne comprends pas pourquoi Longoria qui connaît le football ne prend pas ça en compte", @RothenJerome ne valide pas la piste Galtier à l'OM pic.twitter.com/vEX062zKtZ — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) June 20, 2023

« Je reste sur mes positions de la semaine dernière quand l’info est sortie que Christophe Galtier pouvait rejoindre l’OM. Son nom ressort juste parce qu’ils ne trouvent pas d’entraîneur. Ils n’avaient pas de plan B, de plan C etc. […] C’est pas contre lui, tant mieux pour lui qu’il retrouve un boulot assez vite et l’envie d’entraîner. Mais, je trouve que c’est une très mauvaise idée pour sa vie privée, pour tout. Je n’encourage pas les gens à le menacer et aller au-delà mais c’est ce qui va se passer malheureusement. C’est très compliqué de passer du PSG qu’il a défendu, encore plus dans le contexte Marseille-Paris où il chambré. Je ne comprends pas encore comment Pablo Longoria qui connaît le football met ça de côté », a t-il analysé. Autant dire qu'il faudrait que Marcelino se mette rapidement d'accord avec le club phocéen pour éviter à Galtier un cadeau empoisonné.