OM ‍: Aucune technique, Di Méco est violent avec Aubameyang

En grande difficulté depuis le début de la saison, Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas arrangé son cas face à Lille. Le buteur de l’OM a même été sifflé par le Vélodrome au moment de son remplacement par Vitinha.

Auteur de 5 buts et 3 passes décisives depuis le début de la saison, Pierre-Emerick Aubameyang est davantage à son aise en coupe d’Europe. Car si l’on se concentre uniquement sur le championnat, l’international gabonais a marqué un seul petit but face au Havre. Cela est beaucoup trop léger pour un joueur de ce calibre, dont la signature devait compenser le départ d’Alexis Sanchez cet été.

Pour l’instant, les supporters de l’Olympique de Marseille sont déçus par le rendement de leur star et ils lui ont fait savoir samedi soir contre Lille. Au moment de sa sortie au profit de Vitinha, l’ancien buteur de Chelsea a été conspué par le public de l’Orange Vélodrome. Un moyen pour les supporters phocéens de faire comprendre à leur attaquant vedette qu’il ne donne pas assez pour le moment et qu’il doit absolument faire plus très vite. Mais dans Virage Marseille sur BFM, Eric Di Meco a confié qu’il avait de gros doutes quant à la capacité de Pierre-Emerick Aubameyang de retourner le Vélodrome.

Eric Di Meco a de gros doutes sur Aubameyang

« Quand ta principale qualité durant toute ta carrière a été la vitesse, c’est sûr que c’est un peu plus difficile quand tu perds cette qualité. Alexis Sanchez par exemple avait toujours un bagage complet, sa faculté à garder le ballon dos au but, à sentir les coups, sa grinta… Aubameyang, le fait qu’il ait moins de vitesse : pourquoi pas. Mais il doit s’adapter à ça, il doit être propre dans ses remises et il ne l’est pas, c’est ça qui me choque. Dans le jeu à une touche, dans le jeu de déviation dos au but, il n’y a pas tout ça chez Aubameyang et surtout on ne voit pas beaucoup d’envie de sa part » a analysé Eric Di Meco avant de conclure.

« C’est pour ça que ça va commencer à couiner, on a l’impression qu’il est en dilettante. On va avoir un problème avec lui au bout d’un moment et j’ai l’impression que le problème est arrivé. Avant Lyon, je militais pour Vitinha. Il faut donner la chance à celui qui la prend et Vitinha contre l’AEK Athènes, il a pris sa chance. Sur un match, il a montré beaucoup d’envie, il avait été efficace donc tu dois récompenser un gamin comme ça » estime le spécialiste de l’Olympique de Marseille, sans doute favorable à une titularisation de Vitinha jeudi soir sur la pelouse de l’AEK Athènes lors de la quatrième journée de Ligue Europa. En toute logique, le choix de Gennaro Gattuso sera observé avec beaucoup d'attention en Grèce.