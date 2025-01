Furieux, Pablo Longoria crie au complot contre l'OM

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pablo Longoria pense que les décisions arbitrales prises contre l'Olympique de Marseille sont toujours dans le même sens et vont contre le club phocéen.

L'attitude des dirigeants de l'OM avait déjà étonné plusieurs clubs de Ligue 1 ces dernières semaines, et ce n'est pas l'intervention de Pablo Longoria ce dimanche soir en direct sur DAZN qui va calmer les choses. Alors que Marseille venait de prendre un bon point contre Strasbourg, et après une première sortie enflammée de Leonardo Balerdi, c'est Pablo Longoria en personne qui est venu au micro du diffuseur de la Ligue 1 pour s'en prendre à l'arbitre, estimant que depuis le début de la saison 2024-2025, il se tramait quelque chose contre l'Olympique de Marseille, qui compte neuf points de retard sur le PSG et cinq d'avance sur Lille, troisième. Pour Pablo Longoria, de nombreuses décisions sont défavorables à l'OM et c'en est trop. Tout cela à une semaine d'un déplacement forcément très attendu à Nice.

🗣️ | "Il faut dire basta", Pablo Longoria remonté contre l'arbitrage ! 😡👀 #OMRCSA pic.twitter.com/opjwK4GRL4 — DAZN France (@DAZN_FR) January 19, 2025

Visiblement hors de lui, et prenant à témoin les consultants de DAZN, le président de Marseille a crié au scandale. « Je n'aime pas m'exprimer après les matchs pour dire basta. Jusqu'à quand ? L'action du penalty sur Rowe, c'est un scandale. Qu'est-ce qu'il faut en plus? Jusqu'où on va arriver avec l'Olympique de Marseille ? Pourquoi le VAR n'intervient pas? Vous avez joué au football. Une action durant laquelle il ne joue pas le ballon, il met la main dans le dos, action manifeste, c'est penalty toute la vie! (...) Je suis président, j’ai des ambitions. Que doit-on faire ? Car j’ai l’impression que chaque week-end c’est la même chose. Je ne comprends pas ce qu’ils font à la salle de la VAR. Je vais dire basta, c’est la goutte en plus dans le verre d’eau », a lancé un Pablo Longoria, qui met ainsi une pression supplémentaire sur les arbitres, mais prend aussi le risque de passer pour le pleureur de service.