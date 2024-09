Frappart 12e Marseillaise à Toulouse, ça fait scandale

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Supérieur dans le jeu à Toulouse, l'OM a vu sa victoire être facilitée par l'exclusion de Frank Magri. Le carton rouge délivré par Stéphanie Frappart a été jugé sévère par plusieurs observateurs.

Samedi soir, le scénario a été parfait pour l'OM à Toulouse. Les Phocéens ont su punir le TFC avec un réalisme des grands soirs. Ils n'ont pas été malheureux non plus au niveau arbitrage. L'OM a passé plus d'une heure à 11 contre 10 après l'exclusion directe de Frank Magri. L'attaquant toulousain a été sanctionné pour une semelle à hauteur de genou sur Kondogbia. Toutefois, le geste paraissait loin d'être violent et dangereux sur le ralenti. Comme cela a été souligné par de nombreux observateurs, le contact entre les deux joueurs est très léger. Cela méritait-il vraiment un carton rouge ?

Frappart incohérente dans ses cartons rouges ?

Ce n'est pas vraiment le cas si l'on se réfère à des décisions prises dans le passé en Ligue 1 et notamment par Stéphanie Frappart elle-même. En février 2023, cette dernière n'avait même pas averti Jordan Veretout pour une violente semelle sur le mollet de Gabriel Suazo lors d'un précédent Toulouse-Marseille justement. Un manque de cohérence dans les décisions souligné par le journaliste de L'Equipe Mathieu Grégoire, suiveur de l'OM au quotidien.

Et ça vaut pas un rouge ça ?

Ce qui est déstabilisant avec l’arbitrage de Stéphanie Frappart, vu du stade, c’est qu’il n’y a absolument aucune cohérence. Tant mieux pour l’OM ce soir et on verra pour qui la pièce retombera au prochain match #TFCOM — Mathieu Grégoire (@Serguei) August 31, 2024

« Ce qui est déstabilisant avec l’arbitrage de Stéphanie Frappart, vu du stade, c’est qu’il n’y a absolument aucune cohérence. Tant mieux pour l’OM ce soir et on verra pour qui la pièce retombera au prochain match », a t-il ironisé sur X. L'OM ne se plaindra pas de Stéphanie Frappart après ce match contre Toulouse, ni après aucun autre. En effet, ironie de l'histoire, l'arbitre internationale a sifflé trois Toulouse-OM pour autant de succès phocéens comme le révèlent les statistiques officielles.