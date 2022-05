Fofana à l'OM, la mission impossible de Longoria

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM sera l'un des clubs à suivre cet été lors du marché des transferts. Pablo Longoria piste pas mal de profils, dont celui de Seko Fofana (RC Lens).

Pablo Longoria aura pas mal de pain sur la place cet été lors du mercato. Le président phocéen, qui s'occupe également des transferts, va devoir préparer la meilleure stratégie possible pour renforcer le groupe de Jorge Sampaoli. La saison prochaine, l'OM disputera la Ligue des champions. Et les fans ne souhaitent pas voir une équipe sans ambition. Un message également partagé par Jorge Sampaoli. Le coach argentin, déjà inquiet au sujet du départ de Boubacar Kamara à Aston Villa et celui probable de William Saliba à Arsenal, veut des garanties de la part de sa direction. Cela pourrait passer par le reculement de Seko Fofana, auteur d'une saison monstrueuse sous les couleurs du RC Lens.

Fofana à l'OM, un défi de taille pour Longoria

Infos mercato Téléfoot : Seko Fofana



D'après nos informations, OUI, l'OM veut le milieu lensois, une piste validée par Jorge Sampaoli et Pablo Longoria.



Mais à l'heure actuelle, Marseille ne peut ni payer l'indemnité de transfert, ni le salaire du joueur. @ThomasMekhiche pic.twitter.com/S8Nv7WBRBI — Téléfoot (@telefoot_TF1) May 29, 2022

Selon les informations de Téléfoot, l'OM adore le profil du milieu de terrain ivoirien de Lens. Un intérêt réciproque selon le média français, ce qui est un très bon début. Malgré tout, quelques problèmes existent dans ce dossier. D'abord, l'OM va devoir vendre, car Fofana possède une très belle cote sur le marché des transferts. Recruté 8,5 millions d'euros par Lens à Udinese, Fofana est estimé à 20 millions d'euros. Un montant qui pourrait bien grimper au vu de la demande pour le joueur de 27 ans, en fin de contrat en 2024 avec les Sang et Or. Et l'OM n'est pas dans une situation très idoine concernant ses liquidités. Comme rappelé par 90 minutes, « Kevin Strootman sera de retour et les chèques mensuels de Cédric Bakambu comme Sead Kolasinac seront presque doublés début juillet. » Egalement précisé, le fait que les transferts de « Cengiz Ünder, Pau Lopez ou Mattéo Guendouzi viennent tout juste d'être payés » et que concernant Gerson, les paiements sont toujours étalés. En l'état des lieux, impossible donc d'imaginer une arrivée rapide de Fofana. Avant de passer par la case recrutement, Pablo Longoria va d'abord devoir passer par celle du dégraissage. Le passage devant la DNCG guette et il faudra se montrer rassurant. A Pablo Longoria de faire le nécessaire pour passer cette étape et convaincre par la suite Fofana que l'OM est le meilleur club pour continuer sa carrière. En tout cas, cette piste a de quoi en séduire plus d'un sur la Canebière.