Federico Chiesa à l'OM, Pablo Longoria harcelé

La Juventus Turin vient de mettre Federico Chiesa en vente de manière brutale, et personne ne se positionne. L'occasion rêvée pour l'OM de réaliser un nouveau gros coup en attaque après Mason Greenwood.

« Chiesa n’est pas dans l’équipe pour des raisons de mercato, comme les autres qui n’ont pas été retenus dans le groupe. Nous avons été très clairs avec eux. Ils ont du talent, mais ils doivent trouver d’autres options. Pour Chiesa et les autres, la décision a été prise ». Thiago Motta a mis les choses au clair en marge du dernier match de préparation de la Juventus Turin. Malgré son statut de chouchou des tifosis, sa présence comme l’une des rares satisfactions de la Nazionale de ces dernières années, Federico Chiesa n’est plus le bienvenu à la Juve. Le fils d’Enrico Chiesa était arrivé dans le Piémont en 2022, et malgré les blessures, a toujours été un élément dynamiteur de l’attaque de la Vieille Dame.

Mais la décision a été prise, et la Juventus demande 20 millions d’euros pour se séparer du joueur révélé à la Fiorentina. Plusieurs grands clubs européens sont venus aux renseignements, comme l’AS Roma, Chelsea, Newcastle, Manchester United, Naples ou Liverpool, mais la Juventus n’a reçu absolument aucune offre confirme la presse italienne ce dimanche.

🚨⚫️⚪️ Thiago Motta confirms: “Chiesa and all the other players not called up for today’s game are NOT part of the project”.



“We have been clear with them, they have to find new solution and new club as soon as possible”.



“The decision has been made”. pic.twitter.com/O8pVtJOYX2