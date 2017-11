FCGB-OM : La malédiction continue pour Marseille à Bordeaux

Dans : OM, Ligue 1, Bordeaux.

Ce dimanche soir, l'Olympique de Marseille n'a jamais été en mesure de faire chuter Bordeaux. Mais à défaut de victoire, le club phocéen a réussi à ne pas perdre en arrachant le point du match nul dans les tous derniers instants de la rencontre grâce à Sanson (1-1). Malgré cette fin de match heureuse, l'OM n'a toujours pas réussi à briser la mauvaise série chez son ennemi bordelais. Et cela fait donc 40 ans que l'OM n'a plus gagné à Bordeaux, soit depuis 1977. Une éternité qui permet au FCGB d’écrire l'histoire puisque les Girondins ont établi le record de la plus longue série d’invincibilité à domicile face à un adversaire en Ligue 1, soit 33 matchs sans défaite de suite contre Marseille. « À jamais les premiers » à l'envers...