Fabio Vieira à l’OM, deux énormes coups de frein

Par Guillaume Conte

L'OM va avoir besoin de renforts cet hiver et les dirigeants en sont bien conscients. Toutefois, la première piste menant à Fabio Vieira se fait déjà calmer pour deux raisons.

A un peu plus d’un mois de l’ouverture du marché des transferts, Pablo Longoria s’est forcément déjà penché sur les joueurs qui peuvent apporter un peu de volume à l’effectif marseillais, alors que le club provençal est en grande difficulté en championnat de France. Une situation qui ne peut pas perdurer de la sorte, sachant que l’OM a besoin d’une place sur le podium et d’une qualification en Ligue des Champions pour continuer à vivre sur son train de vie. Aller chercher des joueurs avec du talent et dans une situation en clubs guère reluisante, c’est toujours l’objectif du dirigeant espagnol, qui espère pouvoir relancer quelques éléments afin de donner du sang neuf à l’effectif de Gennaro Gattuso.

Fabio Vieira pas décidé à quitter Arsenal

Fabio Vieira entre totalement dans ce profil, sachant qu’à 23 ans, il n’arrive pas à s’imposer à Arsenal. Acheté pour 35 millions d’euros au FC Porto il y à 18 mois de cela, le milieu de terrain avait l’étiquette d’un joueur extrêmement prometteur, lui qui avait été élu meilleur joueur de l’Euro Espoirs en 2021. Pour le moment, le Portugais ne confirme pas, et se contente de deux titularisations en Premier League cette saison sous Mikel Arteta, qui ne lui fait pas vraiment confiance.

Benatia peut tout chambouler à l'OM

Expert du mercato, Fabrizio Romano a confirmé que l’OM s’intéressait à Fabio Vieira, mais a tempéré cette piste avec deux problèmes, un de chaque côté. Tout d’abord, le joueur d’Arsenal n’a donné aucun signe de vouloir quitter le club londonien, espérant encore avoir sa chance plus régulièrement et s’imposer chez les Gunners. Un état d’esprit qui n’est donc pas désespéré au point de chercher un nouveau club cet hiver. Ensuite, le journaliste italien assure que les premières pistes de l’OM cet hiver ne seront peut-être pas les mêmes que celles du mois de janvier, sachant que Mehdi Benatia n’est toujours pas arrivé au club. Et avec la venue du Marocain, c’est tout le mercato marseillais qui sera retravaillé, sachant que Pablo Longoria aurait l’intention d’être moins présent sur ces dossiers. Le président marseillais, échaudé par le début de saison de son équipe et les échecs dans son domaine, ne partira que sur des pistes validées par Benatia, et a donc largement le temps de changer d’avis concernant le profil d’un joueur amené à donner un nouveau souffle à l’entrejeu olympien.