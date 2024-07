Ezequiel Fernandez, la bombe argentine proche de l'OM ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pablo Longoria adore travailler sur plusieurs dossiers en même temps, et c'est peu dire que le président de l'Olympique de Marseille doit se régaler cet été. Car Roberto de Zerbi lui réclame des joueurs, et c'est le cas pour un milieu de terrain venu d'Argentine.

A chaque jour ses rumeurs concernant le mercato de l'OM, même s'il va tout de même falloir que les dirigeants phocéens fassent un peu de place dans le vestiaire et finalise de nouvelles ventes. Mais, en attendant, Pablo Longoria se déchaîne et c'est cette fois en Argentine que le président de l'Olympique de Marseille s'apprête à frapper. A la demande de son nouvel entraîneur, très exigeant dans le choix de son effectif, le patron du club phocéen a noué des contacts avec ses homologues de Boca Juniors afin de faire une première offre, refusée, pour recruter Ezequiel Fernandez, le milieu de terrain de 21 ans qui disputera les Jeux Olympiques de Paris avec l'équipe d'Argentine. Ce dernier, qui a prolongé avec le célèbre club de Buenos Aires jusqu'en décembre 2028, avec une clause libératoire à 15 millions de dollars (1,38 million d'euros au cours actuel), est en effet sur les tablettes de Roberto de Zerbi qui le suivait déjà lorsqu'il était sur le banc de Brighton.

L'OM en concurrence avec Porto sur le dossier Ezequiel Fernandez

Le média argentin TyC Sports précise que l'OM a déjà adressé une première offre aux dirigeants de Boca Juniors, mais qu'elle a été refusée. Cependant, notre confrère ne cache pas que ce dossier est sur une bonne voie pour l'Olympique de Marseille : « Les responsables de Boca Juniors espèrent que ces jours-ci l’OM enverra un autre proposition plus haute pour poursuivre les négociations. » Pur produit du centre de formation du plus célèbre club d'Argentine, Ezequiel Fernandez suscite également l'intérêt très vif du FC Porto, même si pour l'instant, c'est bien le club français qui tient la corde. Le compte Minute OM confirme qu'effectivement les dirigeants marseillais travaillent sur ce dossier et que l'optimisme doit être de rigueur pour les supporters phocéens concernant la venue du milieu de terrain argentin, lequel découvrira la France cet été lors des Jeux Olympiques.