Esp : L’OM battu pour rien, Witsel ne peut pas signer

Annoncé proche de l’Olympique de Marseille, Axel Witsel a finalement choisi de rejoindre l’Atlético Madrid. Mais pour le moment, le club de la capitale espagnole ne peut pas enregistrer sa signature pour des raisons économiques.

Et si l’Olympique de Marseille n’était pas totalement hors couse pour Axel Witsel ? En discussions avancées avec le milieu de terrain, le club phocéen pensait tenir le successeur de Boubacar Kamara. Mais le Belge, laissé libre par le Borussia Dortmund, a finalement décidé de se relancer à l’Atlético Madrid. Le problème, c’est que les Colchoneros sont incapables de finaliser son arrivée. Les deux parties ont bien trouvé un accord. Mais pour respecter le fair-play financier de la Liga, le club madrilène doit pousser des joueurs vers la sortie.

L’Atlético doit vendre pour 40 M€ cet été

« Comme tous les clubs, nous devons respecter les règles de la Liga et nos engagements économiques, avouait le président Enrique Cerezo lundi dernier. Nous recruterons ce que nous pourrons. Je pense que nous avons tous besoin de vendre pour recruter. Nous devons vendre pour 40 millions d'euros, voilà où l'on en est. Le mercato n'est pas facile, il est très difficile. Et vous connaissez la situation économique. » A en croire la presse espagnole, le départ d’Antoine Griezmann ferait du bien à la masse salariale. Et pourtant, l’Atlético Madrid vient de confirmer au FC Barcelone qu'il conservait l'attaquant français pour sa deuxième saison consécutive en prêt, comme prévu l’été dernier.

Une nouvelle dont le champion du monde s’est réjoui sur les réseaux sociaux. Alors comment la direction pourra-t-elle valider l’arrivée d’Axel Witsel ? « On a déjà recruté un milieu de terrain. C'est Witsel qui, comme vous le savez tous, a presque signé, rassurait Enrique Cerezo à propos du Belge. Il ne manque quasiment rien, mais vous savez que les grandes opérations se font lentement. Il faudra attendre quelques jours ou quelques semaines, et j'imagine que cela se fera. » En attendant, l’Olympique de Marseille pourrait bien rester à l’affût.