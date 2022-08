Eric Bailly, un deal à la Longoria, mais pas pour l'OM

Dans : OM.

Par Marc Verti

L'OM est toujours en quête d'un défenseur central pour renforcer son arrière-garde. Si les Marseillais pensaient avoir trouvé leur bonheur avec Eric Bailly, un club de Premier League voudrait faire capoter le plan des Phocéens.

Cet été, l'OM a déjà recruté trois défenseurs centraux. Samuel Gigot, recruté en janvier dernier qui arrive enfin à Marseille après un prêt de 6 mois au Spartak Moscou. Isaak Touré, arrivé en provenance du Havre pour 7 millions d'euros et Chancel Mbemba, le roc du FC Porto. Malgré ses trois recrues, la direction marseillaise souhaite encore recruter un joueur de métier en défense centrale. Depuis plusieurs jours, le nom d'Eric Bailly est annoncé dans le sud. Le joueur de Manchester United n'entre pas dans les plans d'Eric ten Hag et ne devrait presque pas jouer cette saison avec les Red Devils. L'occasion était parfaite pour l'OM, mais un club de Premier League inverse la tendance et passe devant Marseille dans ce dossier.

West Ham mieux armé que l'OM ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Eric Bailly (@ericbailly24)

Selon les informations du Daily Mail, Eric Bailly est également dans le viseur de West Ham. Le défenseur ivoirien plaît beaucoup à David Moyes qui cherche un joueur pour pallier au départ d'Issa Diop. Le journal anglais explique que West Ham compte obtenir un prêt du joueur de 28 ans pour l'associer avec Kurt Zouma. Avec des moyens financiers plus conséquents que ceux de l'OM, West Ham pourrait réussir à doubler le club phocéen sur ce dossier. Grâce à la vente de Diop (20 millions d'euros), West Ham a renfloué ses caisses et compte bien s'activer sur le marché des transferts. Monaco, l'AS Rome et Fulham sont également sur le coup. Reste à savoir quelle décision va prendre la direction de Manchester United. Renforcer un concurrent à l'Europe mais qui peut prendre une grosse partie du salaire de Bailly ou céder définitivement l'international avec les Éléphants à l'OM.