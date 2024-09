Enfin un mercato réussi à l'OM, merci Longoria

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a enchainé ce samedi en Ligue 1 en prenant le meilleur sur l'OGC Nice. Encore une fois, la patte Roberto De Zerbi a pu être aperçue au Stade Vélodrome.

En signant à l'OM cet été, Roberto De Zerbi voulait disposer d'un effectif suffisant et de qualité pour jouer les premiers rôles. Pour le moment, le bilan est presque parfait pour l'ancien entraîneur de Brighton. La saison s'annonce encore longue pour les Phocéens mais les fans et observateurs du club prennent beaucoup de plaisir à voir évoluer les troupes de l'OM. Ce samedi contre Nice, si tout n'a pas été parfait, le collectif marseillais a répondu présent, tout comme les individualités. Forcément de bon augure pour la suite des opérations. D'ailleurs, ils sont nombreux à penser parmi les observateurs que l'Olympique de Marseille pourrait viser le titre en fin d'exercice.

Un mercato salué à l'OM

Jocelyn Gourvennec est sans doute de cet avis, lui qui est totalement sous le charme de cet OM version De Zerbi mais aussi du dernier mercato estival réalisé. Lors d'un passage sur RMC ces dernières heures, l'ancien de Guingamp a notamment indiqué : « Si on revient un an en arrière, l’OM venait de perdre les trois joueurs les plus créatifs et le recrutement n’avait pas été à la hauteur d’un recrutement de Marseille. Il y a un an, on avait une équipe assez peu créative. Il y avait Harit mais en fin de saison tu t’aperçois que tu n’es pas bien classé, parce que ton recrutement n’a pas été à la hauteur et ton équipe n’était pas très surprenante. L'OM a une équipe qui se dessine. Aujourd’hui c’est différent. Greenwood fait un bon début de saison. Maupay va apporter sa grinta. Wahi reste un joueur de talent, comme Carboni. Ils ont modifié leur effectif avec des plans de jeu différents. Je pense qu’ils sont mieux armés cette année. De Zerbi a très vite fait le ménage. Les joueurs qui jouent moins, il faut garder le lien avec eux. Gérer des joueurs qui jouent beaucoup, c’est compliqué. L’ambiance dans un vestiaire se fait par ceux qui ne jouent pas. Il faut leur montrer de l’attention, de l’intérêt ». Sur sa lancée, Gourvennec a aussi admis avoir très hâte de voir ce que l'OM fera lors de ses oppositions face au PSG. Les deux clubs s'affronteront le 27 octobre prochain au Stade Vélodrome. L'ambiance sera assurément explosive.