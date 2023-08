Encore un énorme coup, l'OM craque pour De Ketelaere

Dans : OM.

Malgré un recrutement déjà copieux en attaque, l’OM pourrait se laisser tenter par la signature d’un ultime joueur offensif. Le profil de Charles De Ketelaere plait à l’état-major marseillais.

Le recrutement estival de l’Olympique de Marseille a déjà fière allure, notamment dans le secteur offensif avec les signatures de Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr. La question de l’intérêt de recruter un quatrième attaquant se pose en Provence, alors que Vitinha, Cengiz Ünder, Amine Harit ou encore Ruslan Malinovskyi et le jeune François-Régis Mughe figurent également dans l’effectif.

L'OM se lance dans la course pour signer De Ketelaere

Dans le dossier Alexis Sanchez, la tendance n’est plus vraiment à une prolongation de l’international chilien. L’OM pourrait donc s’arrêter là au niveau des renforts offensifs mais à priori, l’appétit vient en mangeant et selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Pablo Longoria et Javier Ribalta ont encore faim. La preuve, l’état-major de l’Olympique de Marseille serait « entré dans la course » pour signer Charles De Ketelaere, auteur d’une première saison décevante à l’AC Milan en dépit d’un transfert XXL à 35 millions d’euros en août 2022.

L’attaquant belge de 22 ans n’a pas inscrit le moindre but avec le club lombard, des statistiques qui tranchent avec celles qu’il affichait au FC Bruges où il a marqué 18 buts et délivré 10 passes décisives en 2021-2022. Gros bide à l’AC Milan pour le moment, il se retrouve sur le marché des transferts un an seulement après son arrivée et l’OM est prêt à tenter le coup pour le relancer.

L'AC Milan réclame 28 millions d'euros

La concurrence sera toutefois très rude car Aston Villa et le PSV Eindhoven sont sur les rangs selon la Gazzetta dello Sport, qui ne cite pas Lens qui a pourtant été associé au buteur belge ces dernières heures. Sur le plan financier, le dossier sera épineux pour Marseille car l’AC Milan réclame pour le moment 28 millions d’euros. Une somme que Pablo Longoria ne devrait pas sortir aussi facilement après avoir lâché 15 à 17 millions d’euros pour finaliser la venue d’Iliman Ndiaye. Mais l’intérêt de l’OM pour Charles De Ketelaere démontre toute l’ambition de Marseille, qui a encore l’intention de faire venir un joueur offensif d’ici la fin du mercato.