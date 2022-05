En Ligue 1, personne ne rivalise avec le jeu de l’OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Grand défenseur de Jorge Sampaoli tout au long de la saison, Daniel Riolo ne changera pas d’avis sur l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. D’après le journaliste, l’Argentin a instauré l’un des jeux, si ce n’est le jeu le plus séduisant en Ligue 1.

En fonction des résultats de la 38e journée de Ligue 1, les commentaires sur Jorge Sampaoli seront radicalement opposés. Une qualification directe en Ligue des Champions provoquerait une vague de compliments pour l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Tandis qu’une éventuelle quatrième place déchaînerait ses détracteurs. De son côté, Daniel Riolo n’attend pas ce dernier rendez-vous pour encenser le jeu pratiqué par les Marseillais cette saison grâce à l’Argentin.

Le PSG et Monaco ne font pas mieux

« C'est vrai qu'il y a de moins en moins d'audace, a reconnu le journaliste contacté par Le Phocéen. On a dit qu'il s'était adapté à la Ligue 1 qui est un championnat où il y a beaucoup d'équipes qui jouent en transition et c'est vrai que si tu te remémores des matchs contre Brest, contre Lens, ça fait mal à la tête. Ça arrive, c'est le foot. Mais si tu fais le bilan global : le PSG, ça n'a pas bien joué, Monaco, ça a été poussif pendant des mois. Marseille, ça ne va pas être dans le top 3 des équipes qui ont le mieux joué cette année ? »

« A chaque fois que je veux parler de jeu, on me bâche ce débat, on veut me parler de résultat, il faudrait savoir au bout d'un moment. Moi j'ai plus kiffé ce jeu, avec celui de Rennes. Je ne vois pas qui va pouvoir venir donner des leçons à l'OM sur le jeu produit sur toute la saison. Et n'oublions pas que sur la fin de saison, l'OM doit faire sans Payet et que c'est un gros manque », a rappelé Daniel Riolo, ravi de l’impact de Jorge Sampaoli sur notre championnat.