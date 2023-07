Elye Wahi, le coup ronflant de l’OM au mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En quête de plusieurs joueurs dans le secteur offensif, l’OM songe à recruter Elye Wahi, malgré le prix énorme fixé par Montpellier.

Le chantier est immense pour Pablo Longoria dans le secteur offensif puisque pour l’instant, Vitinha est le seul attaquant à la disposition du nouvel entraîneur Marcelino à l’Olympique de Marseille. En effet, Alexis Sanchez est libre depuis le 30 juin et pour l’instant, rien n’indique que l’international chilien va accepter l’offre de prolongation soumise il y a plusieurs semaines déjà par Pablo Longoria.

En attaque, l’OM a fait d’Iliman Ndiaye une priorité et a trouvé un accord avec l’international sénégalais, ce qui n’est pas encore le cas avec Sheffield. En cas de départ d’Alexis Sanchez, l’état-major phocéen a prévu de recruter un joueur offensif en plus d’Iliman Ndiaye, en considérant bien sûr que le Sénégalais va signer en Provence. A en croire les informations de MHSC On Air, un joueur de Ligue 1 plait énormément à Pablo Longoria et à Javier Ribalta.

Wahi ciblé par l'OM... mais trop cher pour l'instant

Il s’agit d’Elye Wahi, qui sort d’une saison exceptionnelle avec 19 buts et 6 passes décisives en championnat. Sous contrat avec Montpellier jusqu’en juin 2025, l’international espoirs français a de grandes chances de quitter la Paillade cet été avant d’entrer dans sa dernière année de contrat l’été prochain. Chelsea a manifesté son intérêt mais à ce jour, rien ne s’est décanté de manière concrète pour Wahi, ce qui laisse l’OM dans le coup.

Le média montpelliérain explique que pour l’heure, le prix réclamé par Laurent Nicollin, compris entre 30 et 40 millions d’euros, est trop élevé pour Marseille. En fin négociateur qu’il est, Pablo Longoria souhaite toutefois discuter avec le MHSC afin de faire baisser le prix de Wahi. Nul doute qu’en raflant la mise pour le jeune espoir de 21 ans, Marseille réaliserait un coup énorme sur le marché des transferts. Mais un accord semble très loin pour le moment, d’autant que l'avant-centre n’est qu’un nom « parmi tant d’autres » pour le moment dans la short-list du club phocéen.