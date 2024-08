Elye Wahi est arrivé à Marseille avec un comité d'accueil

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le dossier Elye Wahi s'est accéléré puisque le jeune attaquant du RC Lens est arrivé lundi soir à Marseille où il va signer son nouveau contrat.

Quelques dizaines de supporters de l'Olympique de Marseille, bien renseignés, étaient présents ce soir à la sortie de l'aéroport de Marignane afin d'accueillir le futur attaquant de l'OM. En effet, après un accord total entre le RC Lens et le club phocéen, Elye Wahi a été autorisé à voyager vers la cité phocéenne, ce qu'il a aussitôt fait dans un avion privé très suivi sur Flightradar. Le joueur de 21 ans, acclamé par les fans, a signé quelques autographes avant d'embarquer dans un véhicule vers Marseille où il va passer sa visite médicale puis signer son contrat.

🚨🚨🚨ELYE WAHI 🇫🇷 EST LÀ !!!!!!! 🔥🔥



🎥 Nabil de Marseille pic.twitter.com/YyiXP3B3cE — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) August 12, 2024

Selon différentes sources, Pablo Longoria a finalement dit oui à Lens pour un transfert de leur attaquant moyennant 25 millions d'euros, plus 5 millions d'euros de bonus et un intéressement sur une éventuelle future revente. De son côté, Elye Wahi avait déjà négocié les termes de son contrat avec les dirigeants de l'Olympique de Marseille, refusant toutes les autres propositions parvenues au RC Lens où il n'aura passé qu'une seule saison. Financièrement, les Sang et Or s'y retrouvent puisqu'ils avaient déboursé 30ME pour faire venir l'attaquant de Montpellier, lequel n'a pas réellement brillé du côté de Bollaert.