EL ‍: Porté par Pau Lopez, l'OM domine l'AEK

Dans : OM.

Par Alexis Rose

4e journée de l’Europa League :

Agia Sofia Stadium.

AEK Athènes - Olympique de Marseille : 0 à 2.

Buts : Mbemba (25e) et Sarr (90e+3) pour l’OM.

À l’issue d’un match plutôt bien maîtrisé, l’Olympique de Marseille a dominé l’AEK Athènes (2-0) pour récupérer sa place de leader.

En bonne position dans la course à la qualification pour la phase finale de la C3, le club phocéen voulait confirmer en battant une nouvelle fois l’AEK, deux semaines après son joli succès au Vélodrome (3-1). Et les choses débutaient pour le mieux pour l’OM, puisqu’avant la demi-heure de jeu, Mbemba ouvrait la marque d’une tête puissante au deuxième poteau sur un corner parfaitement tiré par Clauss (0-1 à la 25e).

Lors de la deuxième période, Pau Lopez sauvait carrément son équipe face à Garcia (51e) et Gacinovic (55e). Quelques minutes après ces exploits du gardien espagnol, Vitinha était proche du break, mais l’attaquant portugais butait sur Athanasiadis (62e) avant de trouver le poteau (80e). En fin de match, Pau Lopez sortait encore de nouveaux arrêts de grande classe (89e, 91e) pour offrir la victoire aux siens. D'autant plus que dans le temps additionnel, Sarr marquait le but libérateur au terme d'un contre rondement mené par Veretout (0-2 à la 93e).



⏱️ 90+7’ | #AEKOM 0️⃣-2️⃣



𝟯 𝗣𝗢𝗜𝗡𝗧𝗦 𝗜𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗡𝗧𝗦 👊



⏹️ C’est terminé à Athènes ! Au gré d’une victoire au forceps, les hommes de Gennaro Gattuso récupèrent la 1ère place du groupe B d’@EuropaLeague avec 8 points en 4 rencontres ✅



🗓️ Prochaine échéance face à Lens… pic.twitter.com/exYDEXCyoW — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 9, 2023

Grâce à cette victoire, la deuxième de suite en Europa League après les deux nuls inauguraux, l’OM reprend la première place du Groupe B en doublant d’un point Brighton, vainqueur de l’Ajax un peu plus tôt dans la soirée (2-0). Avec quatre unités d’avance sur l’AEK, troisième, Marseille fait donc un petit pas vers un ticket qualificatif.