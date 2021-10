EL : L'OM ramène un bon point de Rome

Dans : OM.

Par Alexis Rose

3e journée de l'Europa League :

Stadio Olimpico.

Lazio Rome - Olympique de Marseille : 0-0.

Bousculé par la Lazio Rome, l'Olympique de Marseille a réussi à gagner un point lors de cette troisième journée de l'Europa League (0-0).

En quête d'un gros résultat en Italie, après avoir enchaîné deux nuls de suite, l'OM se donnait les moyens de remplir sa mission. Mais en première période, Guendouzi (9e), Under (14e, 40e) et Milik (20e) ne concrétisaient pas, alors que Pau Lopez faisait le boulot sur sa ligne (22e, 33e). Au retour des vestiaires, Immobile était proche de punir Marseille, mais la VAR refusait son but pour un hors-jeu (58e), avant que son tir ne trouve ensuite la barre transversale (69e). En fin de match, Pau Lopez sauvait encore son équipe (87e, 90e), et Kamara loupait une grosse opportunité (92e).

Avec ce score nul et vierge (0-0), l'OM reste troisième du Groupe E, en attendant le résultat du match entre le Lokomotiv Moscou et Galatasaray, qui se jouera à 21 heures. Même si Marseille est sous pression par rapport à la qualification, le groupe de Jorge Sampaoli a toutefois confirmé sa solidité contre l'équipe de Maurizio Sarri. De bon augure avant le Classique de la L1 face au PSG, dimanche prochain au Stade Vélodrome.