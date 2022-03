ECL : Milik donne l'avantage à l'OM contre Bâle

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Huitième de finale aller de l’Europa Conférence League :

Stade Vélodrome.

Olympique de Marseille - FC Bâle : 2-1.

Buts : Milik (19e sur penalty, 64e) pour l’OM ; Esposito (79e) pour Bâle.

Grâce à un Arkadiusz Milik des grands soirs, l’Olympique de Marseille a dominé le FC Bâle en huitième de finale aller de l’Europa Conférence League (2-1).

Dans le dur en L1, le club phocéen se devait de faire un résultat contre Bâle à domicile pour réduire la pression autour de Jorge Sampaoli. Ce qui allait être le cas, puisqu’après un bon début de match avec un poteau d’Under (9e), l’OM bénéficiait d’un penalty pour un pied haut de Pelmard sur Guendouzi (16e). Une offrande sur laquelle Milik sautait en trompant Lindner d’une magnifique panenka (1-0 à la 19e).

Marseille poussait ensuite avec Guendouzi (28e), Milik (37e, 61e) ou Kamara (58e), et le but du break arrivait logiquement après l’heure de jeu. Suite à une belle percée de Rongier plein axe, l’attaquant polonais profitait d’une bourde de Lindner pour inscrire un doublé d’une frappe puissante du gauche dans la lucarne (2-0 à la 68e). Sauf que le Vélodrome prenait ensuite froid à cause d'une réalisation d'Esposito, qui trompait Mandanda (2-1 à la 79e) après être parti hors-jeu. En fin de match, Mandanda évitait le pire en sauvant une tête en retrait de Rongier sur sa ligne (85e).



Grâce à cette victoire, l’OM dispose d'un petit avantage en vue du match retour en Suisse la semaine prochaine. Mais pour aller en quarts de finale de cette nouvelle Coupe d'Europe, le grand objectif de la saison avec la quête du podium en L1, Marseille devra réaliser un gros match retour.