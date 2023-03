Dugarry voit une vraie équipe en France, c'est l'OM

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Depuis l'arrivée de Pablo Longoria, l'OM a repris espoir de redevenir un cador du championnat français. Les résultats d'Igor Tudor ont également confirmé que Marseille était l'une des équipes les plus séduisantes de la Ligue 1. C'est en tout cas l'avis d'un consultant sur le retour, Christophe Dugarry.

Actuellement deuxième de la Ligue 1, l'OM réalise une saison très intéressante. Malgré les bévues en Ligue des Champions et en Coupe de France, Marseille réalise une saison encourageante et pleine de belles promesses pour les prochaines années. Le club de la cité phocéenne a retrouvé ses valeurs grâce au coaching d'Igor Tudor et au management de Pablo Longoria. Si Marseille a connu quelques désillusions durant cet exercice 2022/2023, le bilan est globalement satisfaisant pour une équipe qui nourrit de grandes ambitions. Dans un entretien accordé à RMC Sport, Christophe Dugarry s'est exprimé sur la saison de l'OM et a avoué être agréablement surpris par le niveau de jeu des Marseillais.

Christophe Dugarry prend du plaisir à regarder l'OM

« Les joueurs ont compris la façon de jouer de Tudor. Je trouve que ce qu'il se passe entre l'entraîneur et les joueurs, c'est bien. C'est toujours difficile de trouver un système qui convient à tes joueurs, en fonction de leurs qualités. Ça a l'air de super bien se passer. Il y a de l'envie, de la force de caractère, un état d'esprit et un vrai projet de jeu. L'ambiance au Vélodrome est top. Les supporters ont repris goût. C'est vraiment génial. Mais ça demande beaucoup d'énergie. Cette équipe a des certitudes, mais l'état physique des joueurs est très important dans le jeu mis en place par Tudor. En tout cas, quand je regarde l'OM, je sais que je vais prendre du plaisir. C'est le plus important » a déclaré le champion du monde au sujet de la formation olympienne. L'ex-attaquant de Marseille prend du plaisir à voir jouer son ancien club et ne s'en cache pas. Surtout si un vrai collectif se met en place. De là à y voir un tacle sur le PSG qu'il adore critiquer...