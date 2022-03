Duel OM-Juventus pour un joueur français de 17 ans

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Kyliane Dong fait forte impression du côté de l'ESTAC. Eblouissant en coupe Gambardella notamment, le joueur de 17 ans a attiré l'attention de plusieurs clubs parmi lesquels l'OM et la Juventus Turin.

Quand on s'appelle Kyliane, que l'on est attaquant et que l'on renverse tout sur son passage malgré un jeune âge, cela attire forcément les convoitises. Kyliane Dong est la nouvelle pépite dénichée par l'ESTAC du côté de Fleury. A 17 ans, le pensionnaire du centre de formation troyen ne déçoit pas, bien au contraire. Le jeune attaquant enchaîne les matches et les buts avec les U19, la N3 et a même crevé l'écran en coupe Gambardella. En quart de finale, il a fait mal à l'AC Ajaccio avec un doublé et un penalty provoqué pour qualifier les siens. Cela n'a pas échappé à l'OM très intéressé par ce jeune talent.

OM, Juve ou ESTAC, Kyliane Dong a l'embarras du choix

Selon Footmercato, le club phocéen a fait de Dong une priorité. Marseille ne veut pas laisser filer un tel talent précoce et français de surcroît. L'OM prépare déjà son offre pour le jeune homme dont le seul coût sera celui de ses indemnités de formation. Mais, l'affaire n'est pas aussi simple car Marseille n'est pas seul sur le dossier.

🚨#ViaFootMercato Énorme révélation de la Coupe Gambardella, Kyliane Dong (17ans) est en fin de contrat aspirant au mois juin avec Troyes et affole deja les tops clubs. Pablo Longoria, la Juventus, ainsi qu'un club allemand se sont mis en tête de le recruter cet été 👍👍 — Arnaud Allez L'OM 💙🤍 (@arnaud60000g) March 19, 2022

En effet, le talent de Dong a fuité hors des frontières françaises jusqu'à Turin. La Juventus suit de près le jeune troyen et a même envoyé un recruteur pour le quart de finale de coupe Gambardella. Ce dernier a produit un rapport élogieux concernant Kyliane Dong. Il faut donc s'attendre à voir les Bianconeri revenir à la charge pour un joueur dont le contrat prend fin le 30 juin prochain. Un club allemand inconnu serait aussi sur les rangs selon Footmercato. Reste encore un adversaire pour l'OM, l'ESTAC lui-même. Détenu par City Group, le club de l'Aube a les moyens de retenir son joueur avec derrière l'ombre de Manchester City, possible motivation pour Dong. Au vu du talent du garçon, l'OM devra aller droit au but et conclure rapidement.