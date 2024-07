Droits TV ‍: Longoria annule tout, panique à bord ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le dossier des droits TV est un sujet tabou chez les grands clubs français. Mais l'OM se tient prêt à enfin agir avec Pablo Longoria aux manettes dans une semaine décisive.

Jusqu’ici très silencieux sur le sujet pourtant ô combien sensible des droits TV, les clubs français savent que c’est cette semaine que tout va se décider. Dans le cas contraire, la situation deviendrait non seulement urgente mais aussi catastrophique sur le budget de la saison à venir, qui se joue aussi en partie avec le mercato en cours. L’OM n’a pas attendu pour bouger en allant chercher Roberto De Zerbi et en construisant une équipe compétitive pour retrouver le podium et l’Europe dans les mois à venir.

McCourt silencieux, Longoria monte au front

Mais, même si les gros clubs sont moins impactés par les droits TV, alors que les clubs de milieux de tableau attendent beaucoup à ce niveau pour continuer à vivre, l’OM commence à s’inquiéter de cette situation. Frank McCourt reste totalement silencieux, mais Pablo Longoria a décidé de prendre un virage à 180 degrés. En effet, il avait prévu cette semaine de s’envoler pour les Etats-Unis afin de régler plusieurs dossiers. Mais selon La Provence, il a annulé ce voyagé pourtant déjà planifié, car il se pourrait bien que ce mercredi, une réunion décisive ait lieu afin de décider de la diffusion du championnat de France.

Le président de l’OM pourrait y jouer un rôle important, lui qui a pour le moment suivi le mouvement en affichant sa confiance en Vincent Labrune pour régler le dossier. Mais le milliard est désormais envolé et à Marseille comme ailleurs, on craint de ne jamais voir l’argent si la chaine 100 % Ligue 1 était créée, et qu’il fallait attendre les premiers abonnés, les retours sur investissement et que CVC prenne sa part, pour toucher des montants qui s’annoncent ridiculement bas. Pablo Longoria sera donc au front pour ce milieu de semaine, ce qui va aussi lui permettre d’être également aux cotés de Roberto De Zerbi à Marseille pour la présentation officielle de l’entraineur italien, qui ne devrait désormais plus tarder.

Ajoutez à cela l’actualité du mercato, et une réunion prévue jeudi avec Pierre-Emerick Aubameyang et ses agents pour faire le point sur l’avenir du Gabonais, qui souhaite désormais rejoindre l’Arabie Saoudite, et l’agenda de Pablo Longoria ne désemplit pas en ce mois de juillet.