Dimitri Payet lance un appel au calme avant OM-PSG !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Après Pablo Longoria, c'est Dimitri Payet qui a lancé un appel aux supporters de l'Olympique de Marseille à 24 heures de la réception du PSG au Vélodrome. Le joueur de l'OM veut éviter un dérapage qui pourrait coûter cher au club phocéen.

Du côté de l’OM on semble vraiment craindre des débordements dans les tribunes du stade Vélodrome à l’occasion de la venue du Paris Saint-Germain dans le match vedette de la 11e journée de Ligue 1. Au lendemain de la très longue lettre ouverte adressée par Pablo Longoria aux supporters, c’est Dimitri Payet en personne qui s’y est collé à 24 heures de la rencontre. Via les réseaux sociaux, et dans un décor dépouillé, le joueur marseillais a demandé calmement aux supporters de l’Olympique de Marseille de ne pas déraper dimanche soir quel que soit le scénario de cet OM-PSG. Payet l’a rappelé, son équipe est sous la menace d’un retrait d’un point au classement, et un souci contre Paris pourrait être une vraie catastrophe sur le plan comptable.

Dimitri Payet veut un Vélodrome exemplaire pour OM-PSG

« Marseillaises, marseillais, bonsoir. Une fois n’est pas coutume, je n’ai pas l’habitude de m’exprimer comme ça sur les réseaux, mais je pense que ce soir c’est important. Il y a un message important qu’il faut intégrer, qu’il faut comprendre. Le président l’a déjà très bien fait avec la lettre qu’il a adressée à nos groupes de supporters, à nos supporters, à tous les supporters marseillais qui seront présents au stade demain soir. Demain soir c’est un Classico, on sait ce que ça représente pour le club, pour la ville, pour nous, les Marseillais, les joueurs. Mais il faut surtout que ça reste une fête. Je pense que demain il faut que ça reste la fête du football. Il faut que ça reste un bel événement sportif. Il faut qu’on en parle comme un match, un grand match de football. Cela me mène à mon message. Supporters marseillais, demain on a besoin de vous. Je sais que voilà, les encouragements, votre présence, les tifos, tout sera réuni, mais on a aussi besoin d’exemplarité. Un slogan qui nous tient à cœur : à jamais les premiers. Soyons à jamais les premiers à donner cet exemple. Que lors d’un Classico aussi important que celui de demain, la fête soit belle. Peu importe s’il y a de l’extra-sportif, peu importe ce qu’il se passe sur le terrain, peu importe ce qu’il peut se passer, le score ou pas le score, on a besoin d’exemple. Soyons les premiers à montrer l’exemple à tout le monde. À montrer qu’un Classico peut bien se passer. Nous sur le terrain, les joueurs, le staff, on sera exemplaire. On a besoin de vous sur ce coup-là. N’oubliez pas que l’on est en sursis, on risque de perdre un point et tous les points sont importants. C’est des points qui vont nous manquer en fin de saison. On a besoin de tout le monde, on doit être tous ensemble. Demain je vous fais confiance, on a besoin de vous, soyez exemplaires, soyez bien. Bonne soirée à tous, allez l’OM et à demain », a lancé Dimitri Payet à 24 heures du grand rendez-vous de la Ligue 1.