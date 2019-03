PSG - OM : Deux anciens arbitres exigent des noms à l'accusateur de Tapie !

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

Marc Fratani a fait fort en accusant Bernard Tapie d'avoir corrompu l'arbitre d'un match PSG-OM lorsqu'il était président de l'Olympique de Marseille. L'ancien très proche de Bernard Tapie a même affirmé avoir remis lui même de l'argent à l'arbitre en question au lendemain d'un Classico. Bien évidemment, la liste des officiels éventuellement concernés par ce scandale est rapidement sortie, mais ce mardi deux arbitres ayant officié lors des PSG-OM de cette époque ont tenu à se défendre.

« Ce qui serait bien c'est que ce monsieur donne des noms, enfin qu'il donne LE nom au moins », a confié Marcel Lainé, qui officiait lors d’un match de Coupe de France entre le PSG et l’OM en 1991. De même, Michel Girard, arbitre lors de la victoire de Marseille à Paris en 1992 demande lui aussi à Marc Fratani d’en dire plus : « Moi, je le vis très bien parce que je ne me sens pas du tout concerné. S'il y a quelque chose, il faut que ce soit dévoilé au grand jour. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il a été approché ou qu'il avait refusé, qu'on lui avait proposé... Je n'ai jamais rien entendu de ça, moi. » Il est vrai qu’on voit mal un arbitre se vanter auprès de ses collègues d’avoir été corrompu.