Dimitri Payet à l'OM, le nouveau come back est lancé

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM devra faire sans Valentin Carboni pour les six prochains mois. Un retour à l'Inter est même évoqué plus tôt que prévu pour le crack argentin.

L'OM a récemment dû faire face à une bien mauvaise nouvelle avec la blessure grave au genou de Valentin Carboni. Le milieu de terrain argentin sera absent au minimum pour les six prochains mois. De ce fait, les Phocéens devraient se montrer actifs l'été prochain sur le marché des transferts. La direction de l'Olympique de Marseille a déjà quelques noms en tête, comme Paul Pogba ou encore Arthur Melo. Mais pour certains fans de l'OM, le club fera bien de proposer une dernière pige à une légende du club récemment partie en Amérique du Sud, un certain... Dimitri Payet !

Payet de retour, certains en rêvent

Aujourd'hui à Vasco de Gama, l'ancien international français reprend du plaisir après des mois difficiles passés à Marseille. Sur X, nombreux sont les fans de l'OM à penser qu'il pourrait apporter suite à la blessure de Carboni, dans un rôle de super remplaçant : « L’OM qui tente un prêt court pour pallier l’absence de Carboni….. Offrez-nous cette last dance » ; « Même avec 103 kg il sera toujours plus fort qu’Amine Harit mdr » ; « En mode Titi à Arsenal mdr on a le droit de rêver » ; « J'y pense depuis le jour où il est parti. Une mini pige pendant la trêve de son club à la Henry à Arsenal » ; « Je dirais pas non même si Dim tiendra 60 min ça lui suffit pour pouvoir être meilleur que Harit » ; « Faut pas nous faire rêver comme ça » ; ou encore « J’irai lui dire personnellement ». A 37 ans, Payet a encore un contrat jusqu'en juin 2025 avec Vasco de Gama. Il devra ensuite prendre une décision sur la suite à donner à sa carrière. Mais déjà, il sait qu'une place l'attendrait très certainement à l'OM. Mais une place au sein de l'organigramme du club phocéen. Comme joueur, cela parait impossible.