Di Meco déçu par le choix de l'OM ‍: « ‍Sampaoli voulait revenir ‍»

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a donc choisi Gennaro Gattuso pour venir succéder à Marcelino. Et ce choix de Pablo Longoria ne fait pas l'unanimité, le coach italien n'ayant pas connu une réussite fracassante dans ses anciens clubs. Interrogé sur ce choix fait par l'OM, Eric di Meco estime que Longoria avait pourtant la possibilité de faire revenir un technicien ayant déjà démontré qu'il pouvait mener le club phocéen vers les sommets. Et l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille de faire une sacrée confidence sur les négociations des derniers jours.

Gennaro Gattuso entraîneur, fumée blanche à l'OM ! https://t.co/rx58w8hzrg — Foot01.com (@Foot01_com) September 27, 2023

« Je ne connais pas l'entraîneur Gattuso, mais il n'a pas fait de grands exploits à Naples et à Milan, je laisse la chance au produit. Le départ de Marcelino était rapide, il était déjà en Espagne que la réunion n'était pas finie. Gattuso a dit oui tout de suite et a rappliqué tout de suite. Bienvenue Gennaro (...) Contrairement à ce qu'on a dit, il y avait beaucoup d'entraîneurs qui étaient prêts à venir et qui avaient dit oui. Les coachs n'avaient pas peur du contexte marseillais (...) Il y a des anciens entraîneurs qui sont passés à l'OM qui voulaient revenir alors qu'on nous a dit qu'ils étaient partis à cause des supporters. Sur les deux derniers, Tudor et Sampaoli, l'un a été contacté et l'autre voulait revenir. Sampaoli serait venu à pieds en plus »