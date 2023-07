Deux recrues géniales à l’OM, Marcelino est aux anges

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le mercato tarde à s’emballer du côté de l’OM mais en interne, Marcelino considère deux joueurs de l’effectif comme de nouvelles recrues : Amine Harit et Azzedine Ounahi, de retour de blessure.

Victime d’une terrible rupture des ligaments croisés en décembre dernier sur la pelouse de Monaco juste avant son départ pour la Coupe du monde, qu’il devait disputer avec le Maroc, Amine Harit est de retour sur le devant de la scène à l’Olympique de Marseille. Titulaire essentiel d’Igor Tudor avant sa blessure en Principauté, l’international marocain est perçu en interne comme une véritable recrue pour Marcelino.

Très bien intégré dans le groupe selon L’Equipe, l’ancien milieu offensif de Schalke 04 a un rôle clé dans le vestiaire. Il a par exemple aidé Mattéo Guendouzi à dépasser son spleen lorsque l’international français, déclassé par Igor Tudor, avait franchement la tête ailleurs. Son état d’esprit fait le bonheur des dirigeants olympiens, qui ont levé cet été son option d’achat à seulement 5 millions d’euros pour le recruter de manière définitive.

Harit offre beaucoup de possibilités à Marcelino

Après une reprise adaptée au début du mois, Amine Harit a totalement intégré le groupe de Marcelino, du footing au début des entraînements aux oppositions à la fin de ceux-ci. L’entraîneur espagnol a un avis très positif sur le Marocain, qu’il va pouvoir utiliser à différentes positions dans son 4-4-2 : à gauche comme un excentré qui repique au centre ou en numéro dix, l’ancien entraîneur de Valence ayant parfois tendance à faire évoluer son 4-4-2 en 4-2-3-1.

Un autre joueur fait figure de recrue au sein de l’effectif de l’Olympique de Marseille, un joueur que les supporters phocéens doivent encore apprendre à découvrir. Il s’agit d’Azzedine Ounahi, véritable révélation de la Coupe du monde 2022 avec le Maroc et qui a rejoint le club phocéen durant le mercato hivernal en provenance d’Angers pour moins de 10 millions d’euros. Victime d’une fracture de l’orteil fin mars lors du match amical entre le Maroc et le Brésil, l’ancien Angevin sera opérationnel pour le premier match officiel de la saison, en tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Ounahi sera prêt pour le début de la saison

« Il a très bien bossé, il est déterminé à convaincre Marcelino » explique un proche du milieu de terrain de l’OM. Pour lui aussi comme pour Harit, les possibilités sont multiples au niveau de leur placement dans le dispositif tactique de l’entraîneur de l’OM. A l’aise dans un rôle de numéro huit, l'ancien nantais pourrait être le binôme parfait de Geoffrey Kondogbia dans le cœur du jeu. Mais face à des adversaires plus relevés, où la présence d’un Rongier ou d’un Veretout sera nécessaire, Ounahi est aussi capable de jouer en meneur de jeu axial ou excentré. Autant de possibilités qui ravissent Marcelino, lequel compte énormément sur les deux Marocains de l’OM pour la saison à venir. Cela tombe bien, Harit et Ounahi sont déterminés à rattraper le temps perdu et à briller du côté de Marseille.