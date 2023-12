Deux recrues en janvier, le plan de l’OM dévoilé ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Présent jeudi en conférence de presse, Pablo Longoria a confirmé que l’OM allait être actif en janvier. L’objectif du club phocéen est de recruter au moins deux joueurs afin de renforcer l’effectif de Gennaro Gattuso.

Déjà très actif l’été dernier, l’Olympique de Marseille sera de nouveau un acteur majeur du marché des transferts en janvier. Le club phocéen sera touché par de nombreux départs à la coupe d’Afrique des Nations dans les semaines à venir et au-delà de ça, certains manques au sein de l’effectif de Gennaro Gattuso doivent être comblés. D’après les informations de RMC, Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont une priorité absolue pour le mercato hivernal : le recrutement d’un latéral gauche. Depuis le début de la saison, Renan Lodi a beaucoup enchainé. De mieux en mieux, le défenseur de l’Atlético de Madrid est plutôt fiable… mais il n’a pas de concurrence.

En remplaçant, Amir Murillo fait le travail mais l’international panaméen est un latéral droit de formation et l’objectif de l’OM est de pouvoir compter sur deux doublettes de latéraux. Clauss et Murillo à droite, Renan Lodi et une recrue à gauche. Le profil de ce renfort a été identifié en concertation avec Gennaro Gattuso, qui veut un latéral gauche très offensif afin de bien s’intégrer dans le 3-5-2 utilisé depuis quelques semaines. Un second joueur est souhaité par la direction sportive de l’Olympique de Marseille, un ailier gaucher pour animer le couloir droit en tant que « faux pied » si jamais Gennaro Gattuso revenait dans un dispositif en 4-2-3-1 ou 4-3-3. L’OM n’est pas vraiment satisfait d’Ismaïla Sarr et considère que Joaquin Correa et Iliman Ndiaye sont davantage des joueurs axiaux, d’où cette recherche d’ailier rapide et déséquilibrant.

Deux recrues et zéro départ en janvier à l'OM ?

Le secteur du milieu de terrain va également être un chantier pour l’Olympique de Marseille au mois de janvier en raison de la CAN avec les départs en sélection d’Harit et Ounahi. Deux départs auxquels il faudra peut-être ajouter celui de Pape Gueye, de retour de suspension et qui postule à une place dans le groupe du Sénégal. Malgré ces départs ponctuels à venir, l’OM n’a pas prévu de recruter au milieu de terrain à moins de tomber sur une opportunité en or. Le club phocéen espère en secret que Gueye ne sera pas convoqué pour la CAN et donnera plus de temps de jeu à un joueur qui fait son nid à Marseille en la personne de Bilal Nadir, dont les quelques entrées en jeu ont été très positives et en qui Gennaro Gattuso croit beaucoup. Dans le sens des départs, Pablo Longoria a répété en conférence de presse que Marseille n’avait pas besoin de vendre et aucun joueur ne sera poussé de force vers la sortie… même si l’état-major de l’OM sera à l’écoute des offres.