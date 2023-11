Deux boulets à l’OM, le Vélodrome est un expert

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Réputé pour leur ferveur et leur sévérité, les supporters de l’Olympique de Marseille n’ont pas été tendres pendant le match nul face à Lille (0-0) samedi soir. Deux Olympiens ont été ciblés par le public du Vélodrome. Un traitement validé par le journaliste Stéphane Guy.

Les supporters de l’Olympique de Marseille commencent à perdre patience. Accrochée par le LOSC samedi soir, leur équipe a encore perdu du terrain dans la course au podium de Ligue 1. Mais surtout, le contenu de la rencontre n’incitait pas vraiment à l’optimisme. Certains joueurs éprouvent des difficultés, à l’image du gardien Pau Lopez et de l’attaquant Pierre-Emerick Aubameyang sifflés par le Vélodrome. Un traitement justifié selon le journaliste Stéphane Guy.

🗣🎙"il n y a pas de plaisir à voir jouer cette équipe et le public ne s'y trompe pas. Il y a un vrai souci Aubameyang, c'est affligeant".



🔵⚪ L'avis de Stéphane Guy sur les performances d'Aubameyang et les sifflets du Vélodrome, légitimes selon lui. pic.twitter.com/a8iWZtsKBb — After Foot RMC (@AfterRMC) November 4, 2023

« Il n’y a pas de plaisir à voir jouer cette équipe, a critiqué le chroniqueur de RMC. C'est vrai qu'il y a quand même un gros point d'interrogation et le public ne s’y trompe pas. Le public de Marseille qui fait beaucoup débat en ce moment, et parfois à juste titre, a quand même cette capacité à vivre le foot avec pertinence, à bien juger ce qu'il voit. Quand il siffle Pau Lopez et Aubameyang, je pense qu'il est dans le vrai. Il y a un vrai souci avec Aubameyang parce qu'au-delà de l'impact statistique, bon il ne marque pas, mais à la limite on pourrait trouver dans le jeu des compensations… »

Aubameyang enfoncé

« Mais là samedi soir, le nombre d'actions offensives avortées par son absence d'appel et de mouvement, ses fautes techniques... C'est affligeant, a lâché l’ancien commentateur de Canal+. Il faut toujours mettre en rapport les salaires et les performances. On ne peut pas dire que ce joueur a besoin de s'adapter, il connaît la Ligue 1 par coeur, il a un énorme vécu. Le problème n'est pas là. Le problème c'est qu'il est très sous-performant. » A l’inverse, Vitinha, entré à la place de Pierre-Emerick Aubameyang samedi, a été ovationné par le Vélodrome.